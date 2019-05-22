余天率19黨部主委挺蔡英文：「蔡賴配」已經沒有希望

▲民進黨立委余天。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選歷經3次協調未果，黨中央22日下午舉行中執會做最終討論。民進黨新北市黨部也在21日晚間發聲明表示，縣市黨部主委在新北市黨部主委余天居中協調下，決定提出連署聲明，共同支持總統蔡英文連任。對此，余天22日受訪透露，其實自己私下與五人協調小組都有見過面，他們都認為蔡賴配「已經沒有希望」。

余天表示，月初有部分主委希望能夠舉行聯誼，於是他便著手召集，希望能夠順便討論總統初選相關問題，後來也詢問蔡英文能否到總統府或官邸見面，最後則敲定13日下午4點半到官邸聚會。余天說，見面後總統有談到擔憂雙方、雙方基層造成民進黨盤分裂，後來19主委也都表示認同並簽名連署，支持由蔡英文連任。余天接著說，當下也打了通電話給賴清德，希望能與他見面談一談，不過卻遭拒絕，賴清德僅表示等初選完再談。

余天說，他了解賴清德出來參選是擔憂將來大選民進黨會失敗，但現在蔡英文民調已經上升，應該沒有這些顧忌，因此認為兩人應該合作組成「強強棒聯合」才有勝算，也就不會有紛爭。

不過他也透露，其實自己已經私下與五人協調人組的成員見過面，當時他們給出的答案皆認為蔡賴配「已經沒有希望」。不過此說法是否間接承認不管初選民調如何，蔡賴配都註定破局？對此余天僅說，「不曉得，會再努力看看」。