英派改規則圍剿賴陣營　林俊憲怒嗆：此例一開後患無窮

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午舉行中執會做最終討論，此次中執會針對總統初選部分開放直播，自下午三點協調至五點會議仍舊沒有結論，會議進入休息階段。兩小時中執會中賴陣營堅持33年來民進黨不曾在公告辦法後更改規則，不過英派中執會持續喊話民調納入手機等規則更改、圍剿賴陣營。

中執會攻防戰目前有兩個提案版本，除了有共識的民調進行日期為6月10日至14日，相左地方其一版本為英派中執委提案之內容，主要強調對比式民調納入台北市長柯文哲，以及手機、市話各佔百分之五十；黨主席卓榮泰提案之黨版本則因協調未有共識，要將原案提交中執會再討論。

蔡英文代表林錫耀主張民調應該納入手機，才能更貼近真實民意，另外，對比民調也應該把對手加入柯文哲，才能最符合2020大選的真實狀況，他強調，黨內規則曾多次更動，並非不能改，改了規則更貼近現實才有機會在最後大選獲得勝利。

面對林錫耀說法，賴清德代表林俊憲相當不滿，他強調，民進黨33年來未曾在公告初選辦法後還更改規則，擔憂此例一開，後患無窮，不過，卻不見相挺賴清德的中執委，只有林俊憲孤軍奮戰。

自下午三點到五點休息的中執會，討論過程中，林俊憲遭到各派系中執委的圍勦，中執委在態度上多半支持跨派系執委的版本。隨後，卓榮泰突然發表一篇聲明，且內容直指3月13日中執會，難道是如兒戲般通過公告，今天是用另一場把它毀滅，隨後直接宣告會議休息，還用力摔了手上的筆而離去，中執會五點開始進入休息狀況，目前賴清德已經親自到黨中央參與會議。