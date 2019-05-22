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快訊／沙盤推演？賴清德親赴民進黨中央　卓榮泰突然宣布會議休息

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▲▼民進黨中執會 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨中執會，黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對民進黨初選「蔡賴對決」的終局之戰，22日下午舉行中執會。在各派系激烈爭論後，跨派系中執委提案，顯然得到多數中執委認同時，但民進黨主席卓榮泰突然發表談話且直接宣布休息後離席，讓在座中執委錯愕，事後才發現原來前行政院長賴清德也趕來黨中央9樓主席辦公室。對此，黨內人士質疑，這是一場經過沙盤推演的大戲。

在本次中執會中，有兩個版本進行討論。首先，是跨派系提出的版本，總統蔡英文代表、前行政院副院長林錫耀受訪時表示，這次提案包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。

而黨主席卓榮泰也將提案，不同於英派中執會提案，他的黨版本強調，既然雙方在過去兩次協調沒有達成共識，那就按照原案提交中執會，初選民調進行的時程，規劃在6月10日至14日，但民調對比方式，以及是否納入手機還需要討論。他受訪時表示，「我們按照原來辦法，對手主要政黨有候選人我們就用對比，沒有就用互比，前提對比優先」。

在討論過程中，擔任賴清德代表的中執委林俊憲遭到各派系中執委的圍剿，中執委在態度上多半支持跨派系執委的版本。隨後，卓榮泰突然發表一篇聲明，且內容直指3月13日中執會，難道是如兒戲般通過公告，今天是用另一場把它毀滅，隨後直接宣告會議休息，還用力摔了手上的筆而離去。在此同時，賴清德也親自到黨中央，並在9樓主席辦公室，等待繼續開會。

▲▼賴清德訪日成果記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，在座的中執委們一片錯愕，黨內人士會後直言，在會議中跨派系中執委的提案，顯然獲得幾乎多數中執委的認同，看情勢不如預期，卓主席的動作，幾乎是直接杯葛中執會，強勢主導會議結論。

黨內人士說，這是一場卓主席安排對民進黨民主機制的政變，卓榮泰在全場與會者幾乎一致認為必須納入手機、應該處理三人對比的氣氛中，忽然發表聲明然後離席。第一時間就傳出賴清德出現在現場，「顯然整場是經過沙排推演的大戲。」

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關鍵字：蔡英文,賴清德

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