影／國民黨民調「三腳督」納柯文哲　朱立倫：絕對不要輕忽他！

記者羅婉庭／台北報導



國民黨確定將台北市長柯文哲納入初選對比式民調，對此，前新北市長朱立倫22日表示，柯文哲絕對是一位強勁的對手，絕對不要輕忽他，黨內將他納民調是非常正常、也應該的。

柯文哲至今未鬆口是否投入2020大選，但國民黨確定對比式民調將採「三腳督」，將納入柯文哲做民調。6月10日黨內將正式公布總統初選的參選人名單，7月5日至15日進行全民調，7月16日公布結果，7月17日將名單提報中常會，7月28日交全國代表大會通過提名。

國民黨有中常委提案，要對同婚專法「跑票」的7位黨籍立委開出罰責，對此，朱立倫表示，我們對天下有情人都是給予祝福，他認為，此刻黨中央應該集中全力面對民進黨、面對2020的選戰，在這個過程當中不要造成紛擾。

另外，立法院日前三讀通過亞洲第一部同性婚姻平權法案，5月17日院會投票表決過程中，兩黨皆發生黨籍立委「跑票」；其中，國民黨7位立委，包括許毓仁、陳宜民、柯志恩、林奕華、蔣萬安、李彥秀及許淑華等人倒戈支持政院版本，引發黨內爭議。

因此，有中常委向黨中央建議，要求立院黨團及政策會於22日赴中常會進行專案報告，說明投票過程的決策始末；並有中常委提案，要求黨中央應對7位跑票藍委進行黨紀處分，更不排除撤銷立委提名，將在下午中常會進行討論、連署。

對此，朱立倫上午受訪表示，當天7位立委支持這個案子，在此之前，黨團、黨中央並沒有祭出黨紀，依黨的慣例來說，這樣就是可以由立法委員自己決定，至於中常委事後這樣的做法，他認為應該是集中全力面對2020的總統大選。

▲台北市市長柯文哲與里長市政座談會松山場。（圖／記者徐斌慎攝）