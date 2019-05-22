「沒有初選就沒有團結」　賴清德支持者：不會含淚投票

記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。中執會於下午1點半登場，前行政院長賴清德支持者中午已經搶先聚集在黨部一樓，向黨中央怒吼要「公平初選」。凱達格蘭學校校長金恆煒不滿表示，若黨中央一意孤行選出違反民主程序的參選人，不管是賴清德或者總統蔡英文，都無法拿到所有綠營的票，黨中央不要以為支持者會「含淚投票」。

民進黨總統初選「英德大戰」協調陷入雙方陣營雞同鴨講的泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。

▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議喊「公平初選」。（圖／記者林敬旻攝）



蔡賴相爭持續無解，讓挺賴清德的民進黨基層支持者相當不滿，搶在中執會召開前聚集在民進黨部一樓，他們不滿表示，初選一拖再拖，實在看不下去，喊話黨中央可憐可憐支持者，「公平初選、民主不死」。

金恆煒指出，從去年九合一大選的結果就可以看出，民進黨支持者不是「非民進黨不投」，綠營支持者絕對不會含淚投票，若黨中央強硬選出一個違反民主程序的參選人，不僅賴清德不會接受，支持者們也絕對無法接受，也無法拿到所有綠營支持者的票。

金恆煒表示，黨中央如果執意在初選過程中改變遊戲規則，只會換來所有人的不信任，強調綠營支持者不會含淚投票，並放話「沒有公平的初選就沒有團結」。

▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議喊「公平初選」。（圖／記者林敬旻攝）

