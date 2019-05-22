快訊／蔡英文、賴清德初選終局之戰　民進黨中執會將開直播

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對民進黨初選「蔡賴對決」的終局之戰，22日下午舉行中執會。對此，民進黨立委、中執委王定宇在會議一開始，以權宜問題方式提議，全程開放媒體直播，最後黨決議，雖不開放媒體拍攝，但黨中央於討論2020年總統初選相關事宜時會開啟直播。

王定宇表示，由於有特定團體組了觀選團，因此他在開會一開始，以權宜問題的方式提議中執會全程媒體直播。他相信，不管支不支持民進黨，大家關心怎麼討論；另外，也尊重長輩要觀選，因此要掌握完整資料。

王定宇認為，過去有特定人士，放特定訊息，導致訊息扭曲；而為何會以權宜問題提議，因為不用覆議、不用表決，由主席裁決就可以，而今天中執會全程開放媒體直播採訪，就尊重主席的裁決。

目前在中執會中，會有兩個版本進行討論。首先，是泛英系的版本，總統蔡英文代表、前行政院副院長林錫耀受訪時表示，這次提案包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。

而黨主席卓榮泰也將提案，不同於英派中執會提案，他的黨版本強調，既然雙方在過去兩次協調沒有達成共識，那就按照原案提交中執會，初選民調進行的時程，規劃在6月10日至14日，但民調對比方式，以及是否納入手機還需要討論。他受訪時表示，「我們按照原來辦法，對手主要政黨有候選人我們就用對比，沒有就用互比，前提對比優先」。

▲民進黨立委、中執委王定宇於會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



▼民進黨中執會。（圖／記者屠惠剛攝）

