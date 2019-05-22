韓國瑜271字心聲：辛苦有了成效　暗批「30年積弊」難用幾個月補救

▲韓國瑜在臉書寫下271字的心聲。（圖／資料照／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後爭議不斷，評價也是正反兩極，而他22日在臉書以「風調雨順靠老天，國泰民安在人為」為題，用271字感謝市府人員的付出，而他同時也暗批，「過去二三十年的積弊沉痾，真的不是幾個月就可以補救完畢的」。

韓國瑜表示，「前天一場大雨橫掃台灣後，有人說高雄通過了考驗，但我並不認為高雄就此通過考驗，甚至不敢說高雄從此免於淹水和出現坑洞的恐懼」並語氣微酸的提到，「畢竟過去二三十年的積弊沉痾，真的不是幾個月就可以補救完畢的」。

韓國瑜也表示，「在此要非常謝謝李四川副市長及相關負責人員宵旰辛勞的付出，我們市府團隊這幾個月的辛苦有了一些成效，但即使風雨暫歇，我們還是要持續努力補強這個城市，夙夜匪懈，不能有一時一刻可以掉以輕心。」

韓國瑜最後也說：「我們務必讓每一項市政工程都不會辜負市民的期待，給高雄市民一條條安全平整的回家道路、給高雄市民一樁樁表裡如一的疏濬建設，讓國泰民安不只是廟宇堂樓前的幾筆大字，而是人間真實的生活寫照。」

對此，許多網友紛紛留言表示，「謝謝韓市長和市府團隊，辛苦了」、「加油啊！」但也有些網友並不領情，「又在硬拗」、「就會唬爛」。

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