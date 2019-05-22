快訊／游盈隆現身黨部聲援賴清德　怒吼「反對搏歹角的人」

記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。中執會預計下午1點半登場，前行政院長賴清德支持者中午已經搶先聚集在黨部一樓，向黨中央怒吼要「公平初選」，台灣民意基金會董事長游盈隆也意外現身，大聲疾呼民進黨不能「搏歹角」、「反對搏歹角的人」。

民進黨總統初選「英德大戰」協調陷入雙方陣營雞同鴨講的泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。民進黨主席卓榮泰已表示，協調雙方沒有共識，中執會將提出5月1日中常會提出的報告案，初選時程於5月底完成。但是，中執委人數英系與中間立場人數具優勢，動用表決可能推翻。

蔡賴相爭持續無解，讓挺賴清德的民進黨基層支持者相當不滿，搶在中執會召開前聚集在民進黨部一樓，他們不滿表示，初選一拖再拖，實在看不下去，喊話黨中央可憐可憐支持者，「公平初選、民主不死」。

據傳民進黨中執委將會議中提出三案，包含初選民調時程定在6月10日至14日，民調方式採手機、市話各半，對比式民調對手則將納入高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲。對此，游盈隆說，說要初選已經兩個月了，現在竟然還說要改變遊戲規則，甚至還傳出說要百分之百納入手機民調，「連美國也沒有這樣」。

游盈隆還說，如果當初當選黨主席的人是他，他絕對駁回這三項提案，並強調「絕對沒有討論的空間」。

▲台灣民意基金會董事長游盈隆現身黨部抗議。（圖／記者林敬旻攝）

