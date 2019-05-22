影／7挺同立委將被撤銷提名？　朱立倫喊話黨中央：不要造成紛擾

記者羅婉庭／台北報導

國民黨有中常委提案，要對同婚專法「跑票」的7位黨籍立委開出罰責，對此，新北市前市長朱立倫22日表示，對天下有情人都是給予祝福，他認為，此刻黨中央應該集中全力面對民進黨、面對2020的選戰，在這個過程當中不要造成紛擾。

立法院日前三讀通過亞洲第一部同性婚姻平權法案，5月17日院會投票表決過程中，兩黨皆發生黨籍立委「跑票」；其中，國民黨7位立委，包括許毓仁、陳宜民、柯志恩、林奕華、蔣萬安、李彥秀及許淑華等人倒戈支持政院版本，引發黨內爭議。

▲517立法院院會審查同婚專法。（圖／記者屠惠剛攝）

因此，有中常委向黨中央建議，要求立院黨團及政策會於22日赴中常會進行專案報告，說明投票過程的決策始末；並有中常委提案，要求黨中央應對7位跑票立委進行黨紀處分，更不排除撤銷立委提名，將在下午中常會進行討論、連署。

對此，朱立倫上午受訪表示，當天7位立委支持這個案子，在此之前，黨團、黨中央並沒有祭出黨紀，依黨的慣例來說，這樣就是可以由立法委員自己決定，至於中常委事後這樣的做法，他認為此時應要集中全力面對2020的總統大選。

▲朱立倫參訪敬老眼鏡行、受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

前立法院長王金平中午出席「華南金控盃全國少棒錦標賽」受訪時也表示，他認為撤銷提名的處分比較嚴重，同婚專法是具有非常爭議性的，每個委員、每個人有自己的理念、或者是立場，所以這個投完票就過去了，主要的還是要看未來，因為可能很多對立、爭議還會持續下去。

王金平說，讓社會能夠平心靜氣，繼續進行溝通、協調，讓社會趨於一個和諧、安定，這個比較重要；他呼籲，看未來、往前看，大家一起努力，「但現在這個問題又尖銳起來、又對立起來，對於未來社會的和諧不見得是好事情」，所以平復了就好，士農工商各自努力，未來共同營造一個快樂、幸福的社會，這個比較重要，「再挑起這樣的對立也不好」。

▲藍營瘋傳在同婚專法的跑票立委名單。（圖／翻攝自臉書）