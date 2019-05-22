駁「卡韓說」　Kolas嗆韓國瑜：院會好久不見、來講清楚說明白

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜21日出席市政總質詢時，認為中央不處理大林蒲遷村案是「卡韓」，更揚言要到大林蒲開直播讓中央聽到基層心聲。對此，行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上疑惑「哪ㄟ安捏？」，並邀請好久不見沒有出席院會的韓國瑜「明天就到院會來，講清楚說明白」。

韓國瑜在議會質詢時提到，大林蒲遷村牽扯到未來石化產業發展，高雄新團隊想做，希望行政院跟市府配合，「從擔任市長後只有開過一次會，原則同意，之後就沒下文，希望行政院正視未來新經濟循環專區，加速大林蒲遷村。」

韓國瑜會議後受訪抱怨，「哪有選前行政院長跑大林蒲說會辦好遷村，之後韓國瑜選上市長後，案子就懸在那，林園捷運線也是，投票前總統來了候選人也來了，但現在連規劃費都不給，這些中央卡高雄動作，沒意義的」。

對於韓國瑜的說法，Kolas回應「這些都與事實不符」，並列出大林蒲遷村案地方與中央協調的時間續，解釋從前行政院院長賴清德到現任院長蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府。

Kolas表示，一個佔地超過300公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，都是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度。中央地方也的確充分合作，進度一路往前推。

Kolas說，以交通建設為例，從賴院長到蘇院長，小港－林園延伸線已給高市府840萬做路缐規劃評估報告。前瞻計畫又給市府8500萬（其中5000萬做屏東延伸缐可行性研究，3500萬做黃缐綜合規劃）。

Kolas強調，經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄，並質疑沒有所謂的「卡韓？」更問「韓市長，院會好久不見，要不要來開個會？」

▲行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯·尤達卡。（圖／記者李毓康攝）