影／呱吉首槓柯文哲「公宅質詢拳拳到肉」　萬人讚爆：老議員情何以堪

記者葉國吏／綜合報導

台北市議員邱威傑(呱吉)2018年以網紅之姿，首次參選議員就當選，後續表現備受關注。呱吉10日獻出質詢處女秀，他首度質詢台北市長柯文哲關於社會住宅議題，影片一出引發網友大讚，認為這段質詢根本超越水準，還有網友說「突然出現這麼有教養的議員真不習慣」。

呱吉在質詢時，引用都發局的文件、柯文哲去年的政策白皮書，告訴柯文哲北市府社會住宅總共有8397戶，但月租9千元以下(月薪3萬年輕人能支付的最高租金)戶數卻僅1525戶，數量比例相當低。

▲呱吉首度質詢柯文哲，大獲好評。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）



呱吉認為，這3成最弱勢最需要幫忙的年輕人，其實大部分都租不起社會住宅，然而，現在都發局卻要調漲公宅租金。

對此市府回應，公宅的價格是參考「市價」做調整，這時呱吉聽到市價後立刻反問，「台北市的社會住宅的租金，是由市場行情所決定的嗎？」、「台北市社會住宅是一個營利事業單位？還是未來打算要股票上市？」

呱吉呼籲市府要記得很重要的理念，社會住宅或公共住宅不是營利事業單位，是社會福利事業，租金應該要取決於服務族群是哪些？考量族群是否能夠負擔，而不是以市場行情來決定。

呱吉首度質詢柯文哲影片被即新聞粉絲專頁PO上網後，14小時內已經超過27萬次觀看、2萬人按讚、2391次分享，超過1263則留言。網友大讚留言說「這才叫民意代表！」、「老年立委們情何以堪呢？」、「這個才叫做市政質詢！MD藍綠議員整天在議會問柯文哲要不要選總統，真的辜負選民。」、「這才叫議員! 講真正民生東西來質詢市府不是在那邊擲杯問要不要選總統!!」、「我好高興我的那一票是投你」。