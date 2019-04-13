備戰2020？組國政顧問團　柯文哲：周詳思考對台北市沒有壞處

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

儘管未正式宣布要參選總統，但台北市長柯文哲仍動作頻頻，13日傳出找來前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家學者撰寫國政白皮書，引發外界聯想。但柯文哲解釋，台北市長的高度本來就需要一個智庫，但也不可能花很多錢去組一個正式的智庫，因此組織一個類似市長的顧問團，要外界不要想太多；至於「國政」兩字有總統層級含意，柯笑說，「那把國政改市政。」

柯文哲表示，台北市長的高度本來就需要一個智庫，原本在市府裡面有一個財經小組，但是後來慢慢發現在處理很多事情還是要有更周詳的思考，但也不可能像很多政黨或基金會花很多錢去組一個正式的智庫，因此就找政務官或是一些專家學者，組織一個類似市長的顧問團，「我覺得這外界也不用想太多，其實做為台北市長他也需要很多的顧問團。」

至於「國政」小組有總統層級的含意？柯文哲笑說，「那把國政改市政」，並接著表示，台北做為首都城市，老實講像這次去美國，就已經牽涉到很多外交，不是一個市政等級可以處理的。

而白皮書的內容是關於台灣未來？柯文哲說，各式各樣都有，接著舉北農公司為例，稱北農25%的蔬菜來自雲林縣，所以北農的營運或是台北市蔬菜消費的模式，都會影響雲林縣的農業生產，「這個你說他是國政還是市政？很難回答，坦白講還是牽一髮動全身。」

「我覺得有更周詳的思考，對整個台北市的運作有好處沒有壞處。」柯文哲表示，只是做他該做的事，就這樣慢慢一路走，「所以我是自由自在、如來如去。」

