　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰2020？組國政顧問團　柯文哲：周詳思考對台北市沒有壞處

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

▲柯文哲遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者陳家祥／台北報導

儘管未正式宣布要參選總統，但台北市長柯文哲仍動作頻頻，13日傳出找來前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家學者撰寫國政白皮書，引發外界聯想。但柯文哲解釋，台北市長的高度本來就需要一個智庫，但也不可能花很多錢去組一個正式的智庫，因此組織一個類似市長的顧問團，要外界不要想太多；至於「國政」兩字有總統層級含意，柯笑說，「那把國政改市政。」

柯文哲表示，台北市長的高度本來就需要一個智庫，原本在市府裡面有一個財經小組，但是後來慢慢發現在處理很多事情還是要有更周詳的思考，但也不可能像很多政黨或基金會花很多錢去組一個正式的智庫，因此就找政務官或是一些專家學者，組織一個類似市長的顧問團，「我覺得這外界也不用想太多，其實做為台北市長他也需要很多的顧問團。」

至於「國政」小組有總統層級的含意？柯文哲笑說，「那把國政改市政」，並接著表示，台北做為首都城市，老實講像這次去美國，就已經牽涉到很多外交，不是一個市政等級可以處理的。

而白皮書的內容是關於台灣未來？柯文哲說，各式各樣都有，接著舉北農公司為例，稱北農25%的蔬菜來自雲林縣，所以北農的營運或是台北市蔬菜消費的模式，都會影響雲林縣的農業生產，「這個你說他是國政還是市政？很難回答，坦白講還是牽一髮動全身。」

「我覺得有更周詳的思考，對整個台北市的運作有好處沒有壞處。」柯文哲表示，只是做他該做的事，就這樣慢慢一路走，「所以我是自由自在、如來如去。」
 

ET快訊
警偷吃人妻還調戲「老公香蕉好硬」　法官痛罵「不知羞恥」GG了
23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光憲哥卻搖頭
快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,國政顧問團,林嘉誠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊

中火污染／水污染怪罪鯉魚潭　藍議員怒斥要盧秀燕勒令停工

藍營爆「非哈佛合作研究員」　王丹拿出手冊回擊：右上角那就是我

民進黨退黨潮？蘇貞昌嘆：面對急統台灣的大陸 齊心才能不被統一

備戰2020？組國政顧問團　柯文哲：周詳思考對台北市沒有壞處

快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

韓國瑜拋「台灣安全人民有錢」好總統標準　柯文哲：廢話

「有病就是有病」　陳水扁：難道要拿出尿袋才算數？

賴清德稱「小英600萬票已分散」 蘇貞昌：選舉是一次一次算

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴　王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊

中火污染／水污染怪罪鯉魚潭　藍議員怒斥要盧秀燕勒令停工

藍營爆「非哈佛合作研究員」　王丹拿出手冊回擊：右上角那就是我

民進黨退黨潮？蘇貞昌嘆：面對急統台灣的大陸 齊心才能不被統一

備戰2020？組國政顧問團　柯文哲：周詳思考對台北市沒有壞處

快訊／統促會取消遊行！　「為顧及社會秩序、參與者的安危」

韓國瑜拋「台灣安全人民有錢」好總統標準　柯文哲：廢話

「有病就是有病」　陳水扁：難道要拿出尿袋才算數？

賴清德稱「小英600萬票已分散」 蘇貞昌：選舉是一次一次算

日職／王柏融續戰羅德先發5棒DH　挑戰首轟！

獨眼貓住收容所半年沒人要　到「認養小棧」1周就有新家人

該出國去了！沖繩必玩「12種體驗」懶人包...別錯過青洞浮潛

快捐血！O型血庫存偏低　台北、台中不足4天急缺！

「蔡英文600萬選票已分散」　賴清德：藉初選凝聚力量

鴻海投資印度有新進度？ 當地媒體指稱7月起「印度製造」iPhone X

單獨會談僅2分鐘！　韓媒曝：川文七會「未達任何協議」

LIFE・經典／走過低潮回歸初衷　法藍瓷用藝術包裝「禮物」

佐佐木後還有怪物崛起　森木大智國三飆速150受矚目

「夜市盲包」假的？2人異地同抽「4對奶罩」　Google物流公司揭真相

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

政治熱門新聞

核准統一遊行！盧秀燕：法律是唯..

韓國瑜抵加州！杉磯警鳴笛開道

韓國瑜訪美　李艷秋曝火紅原因

韓國瑜不適提早離場　市府回應了

獨／機場捕獲韓國瑜　韓粉怨行程..

韓國瑜在遊覽車開「視訊」連線波..

明年1月11日台灣見　韓國瑜回..

郝柏村仍住加護病房　游淑慧：郝..

即／統促會取消遊行！「為顧及社..

韓國瑜喊「1月11日台灣見」李..

柯文哲超商吃泡麵　粉絲感動哭了

柯文哲備戰2020？揪扁時期高..

「換帖僑胞」爆料韓國瑜小時候志..

獨／韓國瑜來不了　僑民淚喊「保..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜拋好總統8字訣　柯文哲：廢話

高雄市長韓國瑜目前正在訪美行程中，對於外界關注選不選總統，他也訂標準，稱下屆總統須能做到「台灣安全，人民有錢」8個字就是好總統。對此，同樣是2020總統大選熱門人選的台北市長柯文哲則說，安全有錢不就100分了嗎？這就是絕對沒有爭議的目標，「台灣安全，廢話，沒有安全怎麼辦？啊有錢，有錢好辦事啊」，直言這本來就是目標，問題是要怎麼做到。

影／呱吉首槓柯文哲　萬人讚爆

柯文哲備戰2020？揪扁時期高官寫國政白皮書

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

危險親中候選人？柯P：美中對抗下求生存

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

剛要吻新娘！前女友「婚紗上台」搶人超展開

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

韓名演員「吸安非他命路上亂跑」被車撞

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」勝利現況曝光！

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

懸宕40多年　賓館雙屍案逮80歲翁

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面