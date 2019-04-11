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「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖

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▲台灣原創動畫《小兒子》第二季搶先看！（影／夢田文創提供）

記者林育綾／台北報導

一般家庭題材為主的故事多半強調「媽媽」，很少突顯爸爸，其實父親角色常常「心好累」有苦說不出，內心也有豐富的情感卻難以開口表達！夢田文創開發的台灣動畫《小兒子》改編自作家駱以軍描述自家父子故事的散文作品，其中一段情節是小兒子透過家中的「沙發黑洞」看到另一個宇宙世界，恰好與10日中研院分享人類史上第一個「黑洞影像」事件相呼應，讓許多觀眾看了「笑到哭」，還引發不少「男閨蜜」相互取暖。該動畫第一季播出時造成轟動，第二季也即將在4/13日播出！

▲▼夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／翻攝自《小兒子 My Little Boys》粉絲團）
▲小兒子動畫粉專也搭上話題，邀粉絲投票喜歡哪個版本的「黑洞」。（圖／翻攝自《小兒子 My Little Boys》粉絲團）

▲▼夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》
▲台灣原創動畫《小兒子》裡，主角透過「沙發黑洞」到宇宙探險。（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》）

台灣原創動畫《小兒子》由夢田文創開發，執行長蘇麗媚當時挑選駱以軍的同名散文作品，進行故事轉譯並身兼監製，加上導演史明輝及帶領的團隊，一起創作成動畫，第一季播出時造成轟動，至今已入圍及得獎29個影展的好成績，讓台灣的創作實力被世界更多國家看見。

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故事裡的小兒子「阿甯咕」常常和「駱爸鼻」有許多好笑的互動，提到一般的小孩放學都是去補習，或是學鋼琴、拉拉小提琴，但阿甯咕特別愛「拾荒、撿破爛」，甚至在家養螞蟻、蟑螂，其中一段情節是他在沙發挖了一個「黑洞」，透過黑洞看見另一個世界，還用想像力跟家裡的狗端端一起玩宇宙探險。

▲▼夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》
▲主角小兒子特別愛「拾荒、撿破爛」做出新發明。（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》

蘇麗媚說，《小兒子》第二季主題名叫「航向無限」，剛好最近大家都在討論人類史上第一個發現的「黑洞」，那一刻讓她感動得雞皮疙瘩，她認為小兒子能在「沙發黑洞」看見另一個世界，「這個想像力就是他的超能力，希望這個超能力永遠不會被大人剝奪」是她想做這部作品的起心動念。

她也透露當年自己從管理2千人的媒體公司離開，變成只管家裡2個孩子的媽，一時間真的很難適應也很挫折，「怎麼管2個人反而管不動？」尤其是小孩「硬嘴硬擠」不聽話的時候，後來讀了駱以軍老師的《小兒子》大獲療癒，「他當爸爸這樣都可以了，我也看開了！」

▲▼ 夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／記者林育綾攝）
▲蘇麗媚隨身攜帶駱以軍的原著《小兒子》，可以看到她為了故事轉譯創作，貼上滿滿的標記！（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／記者林育綾翻攝自The Affairs週刊編集）
▲台灣原創動畫《小兒子》線稿曝光！3分鐘動畫要4323張圖才能完成。（圖／記者林育綾翻攝自The Affairs週刊編集）

《小兒子》動畫的導演與編劇史明輝說，這部動畫光是3分鐘就要製作3個星期，外行人可能會以為很久，但內行人會知道這樣的效率很驚人，如果以每秒24格來換算，3分鐘就要4323張圖才能完成，還包括要編劇、分鏡、配音、寫動態腳本，才能剪成動畫。

其中扮演「駱爸比」的配音員透露，自己也常常配到笑出來，一邊想像跟小孩的對話，還在心裡事先揣摩鍛鍊，笑說「希望他長大不要那麼會頂嘴。」而主角小兒子的配音員竟然是女生，蔓萱坦承一開始不知道怎麼揣摩角色，後來常常在捷運上觀察小朋友，漸漸明白怎麼詮釋，除了爆笑也有好幾幕感人的情節，讓她「好幾次配到眼眶泛淚，感覺看見小時候的自己，透過小兒子也跟自己的小時候對話。

難得的是，《小兒子》的動畫團隊成員從製作完第一季後，到了第二季又「全部續約」，成員們不約而同表示，像是大家共同合力完成一個巨大的「夢想」。

▲▼ 夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／夢田文創提供）
▲夢田文創執行長蘇麗媚（左1）、導演史明輝（前排1）與製作團隊。（圖／夢田文創提供）

蘇麗媚希望透過作品來提倡各種「平權」，例如過去曾參與「六城彩虹計畫」；如今的《小兒子》也有性別平權、生命平權意涵在裡頭，所謂性別平權不是只有強調女性，這部恰好特別注重「父」的角色

因為她認為，以往談家庭的戲劇或故事都是強調母親角色居多，很少注重父親，很多在現實生活中的爸爸也常常「心有苦卻說不出」，背負社會眼光壓力不敢表達，甚至自嘲「在家做什麼都不對」、「地位相當卑微」。

而《小兒子》的臉書社群小編也透露，不久前分享一篇「男性也需要閨密」的文章，意外獲得不少網友尤其是男性粉絲的分享。這部動畫剛好可以讓「男閨密」們相互取暖，但其實不分性別、年齡，也不分地域和國家，故事本身的家庭日常、親子關係、童年回憶，都能引起所有人的共鳴！

▲▼夢田文創開發台灣原創動畫《小兒子》改編駱以軍作品，「沙發黑洞」引發男閨蜜取暖笑到哭！（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》
▲動畫裡有許多「駱爸鼻」與「小兒子」的互動。（圖／翻攝自粉專《小兒子 My Little Boys》

《小兒子》第二季播出資訊
4月13日(六) 中午 12:00, Vidol, 愛奇藝台灣站, LINE TV
4月13日(六) 中午 12:30, 公視
4月20日(六) 起，三立都會台, MY-KIDS TV
5月起, MOD卡通199, Hami Video, myVideo, friDay影音, LiTV, 韓國CJENM, 日本C-POP, 全球VIKI

ET快訊
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