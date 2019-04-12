把國旗、黑洞標版權！　視覺中國被約談「網站關閉整改」

▲ 視覺中國將大陸國旗和國徽標註版權。（圖／翻攝自微博、官網）

記者馬叔安／綜合報導

日前史上首張黑洞的照片問世後，有網友發現該照片被標註為大陸知名圖片影音交易平台「視覺中國」版權所有，之後陸續爆出連大陸國旗和許多企業的商標，也都被「視覺中國」標註版權。天津網信辦於11日針對該網站「傳播有害違法信息的情況」約談負責人，並責令其立即停止違法違規行為，全面徹底整改。

事發當下，視覺中國立刻進行滅火說明，「這張圖片是研究機構向全世界大批量分發的，並沒有取得獨家授權，他們『沒有權利、也不會』去維護相關圖片的使用權。」

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然而，共青團中央11日公佈了兩張大陸國旗和國徽的照片，上面也被標註了「視覺中國」的版權，直言，「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」

▲ 視覺中國將大陸國旗和國徽標註版權。（圖／翻攝自微博、官網）

為此，「視覺中國」同一天在微博致歉，「經網友舉報的視覺中國網站關於國旗、國徽等不合規圖片，經查該圖片由視覺中國簽約供稿人提供，視覺中國作為平台方負有審核不嚴的責任，為此深表歉意！我們已對不合規圖片做了下線處理，並將根據相關法律法規持續性的加強審核，避免類似情況發生。感謝廣大網友的監督！特此致歉！」

除此之外，還有「南孚電池」、「康佳電視」等多家企業，也紛紛在微博上公佈「視覺中國」將他們的商標或是相關圖片標註版權的照片，如今「視覺中國」的網站已經關閉無法登入。

天津網信辦指出，「視覺中國」網站在其發布的多張圖片中刊發有害信息標註，「引起網上大量轉發，破壞網絡生態，造成惡劣影響」，違反了《網絡安全法》、《互聯網信息服務管理辦法》有關規定。