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「城門城門雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」

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▲▼ 「古蹟造型雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」（圖／剝皮寮歷史街區提供）
▲台北萬華剝皮寮推出特別的「古蹟造型雞蛋糕」，讓人想起童謠「城門城門雞蛋糕」！（圖／剝皮寮歷史街區提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

位在台北萬華的剝皮寮歷史街區，4月推出「城西迺街，相揪剝皮寮」系列活動，除了可以免費兌換古蹟造型的雞蛋糕，整個街區還變身為「沉浸式劇場」，有獨家快閃的沉浸式演出，讓遊客可以體會當演員的樂趣！

▲▼ 「古蹟造型雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」（圖／剝皮寮歷史街區提供）
▲只要填寫問卷或寫下故事，就可以交換古蹟造型雞蛋糕。

剝皮寮與關心在地文化的「畸零地工作室」合作，於剝皮寮土炭市推出「古蹟燒計畫」，以小吃攤車提供古蹟造型的雞蛋糕，民眾只要現場填問卷或寫下一段故事，就可以交換一份熱騰騰又好吃的雞蛋糕。希望透過小吃攤車與雞蛋糕這種親民、日常的物件，喚起大家對歷史文化資產保存的意識。

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▲▼ 「古蹟造型雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」（圖／剝皮寮歷史街區提供）
▲專屬於剝皮寮的獨家快閃「沉浸式劇場」也將與民眾互動。（示意圖／剝皮寮歷史街區提供）

而本週日（14日）中午12點至下午4點的每個整點、共五個時段，戲劇導演重田誠治與其團隊，將在土炭市這個特別的三角空間，帶來專屬於剝皮寮的「沉浸式劇場表演」，民眾除了觀賞，還能與演員們趣味互動，成為演出的一份子。

▲▼ 「古蹟造型雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」（圖／剝皮寮歷史街區提供）
▲「剝皮寮小客廳」有長壽茶桌奉茶體驗。

吃完雞蛋糕，還能到隔壁的「剝皮寮小客廳」喝茶歇歇腳。剝皮寮161號原為「長壽茶桌」的舊址，此次特別邀請長壽茶桌的經營者鄭姐重回舊地，提供奉茶與萬華獨特的在地茶點，並不定時穿插各種創意主題活動，遊客可以聽鄭姐聊聊過往剝皮寮的故事，體驗艋舺的「茶桌仔文化」。

▲▼ 「古蹟造型雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」（圖／剝皮寮歷史街區提供）
▲4月每週日在「文劇坊掌中劇團」，14-16點固定推出布袋戲表演示範與體驗。

剝皮寮也與「文劇坊掌中劇團」合作，每週日下午於剝皮寮7號展間，固定推出布袋戲及後場音樂的表演示範，遊客還能親自體驗布袋戲操偶與音樂彈奏，成為「一日布袋戲操偶師」。相關系列活動將持續至4月底，詳情請至剝皮寮官網臉書粉專查詢。

古蹟燒
地點：剝皮寮土炭市 (183號展間)
拍照打卡換雞蛋糕：4/12(五)—4/13(六)、4/19(五)－4/21(日)、4/26(五)－4/28(日) 12:00-18:00
快閃戲劇演出：4/14(日) 12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 （五場，一場約15分鐘）

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關鍵字：剝皮寮歷史街區,剝皮寮,台北旅遊,萬華,台北美食,雞蛋糕,古蹟

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