《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳



▲《我們與惡的距離》播出後話題不斷，網友也發現這齣戲「竟然是國家建設的一部份」。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

台劇《我們與惡的距離》播出後大獲好評，相關討論也不間斷，一名網友Caren日前在臉書上公開分享自己的發現，這齣耗資4300萬的好戲經費全來自於《前瞻基礎建設計畫》，也是蔡英文推動的政策之一，她提到平時人們太習慣罵政府了，做對事也應該稱讚，「這麼多年來第一次覺得納稅錢沒白繳！」此文也引發熱烈迴響，更有批踢踢鄉民說「4千萬讓民眾思考社會議題夠划算了！」

《我們與惡的距離》以無差別殺人案為背景探討社會、道德、人性等現象，編劇與製作人曾在接受媒體訪問時提到了《前瞻基礎建設計畫》，讓人驚訝的是——這齣戲竟然是國家建設的一部份，Caren因此特地搜尋背景，發現這部耗資4300萬的佳作經費來自《前瞻基礎建設計畫》數位建設的特別預算，也坦承，本來對於這個政策沒有特別感受，甚至還有點輕蔑，「一旦發現它居然可以做出如此驚人有力的作品，真心佩服！」

該計劃不但是蔡英文推動的政策之一，作家朱宥勳也提到，這是林全任內的前瞻計畫、鄭麗君主持的文化部，更說「雖然林全沒有像蘇貞昌這麼高調，但很多事情是有做到的。」

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▲《我們與惡的距離》經費來自《前瞻基礎建設計畫》數位建設的特別預算。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

Caren稱讚《與惡》的製作精良，「讓我對台灣團隊產生很大的信心與榮譽感。」也說當政府有能力與預算可以投資，民間有能力與人才可以執行，不是很棒嗎？「我們太習慣罵政府了，但政府如果有做到一點好事，還是可以稱讚的，這麼多年來我第一次覺得納稅錢沒有白繳啊！把我繳的錢都拿去給公視做戲吧！」

她在PO文中也提到，很驚訝政府沒有把這件事拿來宣傳，真的是太傻了，「有什麼公務員會看到這篇嗎？你們做得很好喔！」而此文發表後在短短一天內，獲得超過6千人按讚、被轉貼分享超過千次，也湧入大量網友留言。

其他網友也認為，「4千萬讓民眾思考社會議題夠划算了！」「讓社會得以對話就是一種很大的前瞻性基礎建設，這部劇引發大眾很大的討論，真好。 」儘管在批踢踢有鄉民不苟同花該預算做戲，但也有人支持認為「文化產業是需要扶植的，每個國家都一樣」「難道台灣影視產業沒落，電視台只會買國外劇，這樣比較好？」



▲其他網友也認為，「4千萬讓民眾思考社會議題夠划算了！」（圖／公視提供）

▼以下經網友Caren同意轉載全文：

關於《我們與惡的距離》的小發現

好我知道有看《我們與惡的距離》的人已經讀了無數推文與評論，沒看這齣戲的人可能被洗版覺得有點煩悶，但我自信這點還沒啥人提到，雖然只是個背景小發現。

昨天在網上看到《我們與惡的距離》編劇與製作人的專訪短片，竟然提到了《前瞻基礎建設計畫》！劇作運用了大數據分析，雖然他們認為大數據的邏輯與做戲劇的感受無法完全相容，有侷限性，但這不是重點，重點是－－這齣戲竟然是國家建設的一部份！

所以我上網查了一下，發現這齣耗資4300萬的佳作，使用的是《前瞻基礎建設計畫》數位建設的特別預算。這點讓我很驚訝，也很感動。我非常喜歡《與惡》（但本人哭點很高沒有爆淚只是被喬安姊嚇到），覺得製作很精良，最重要的是，它讓我對台灣團隊產生很大的信心與榮譽感。政府有能力與預算可以投資（估計這部戲劇應該有回本吧），民間有能力與人才可以執行（有老面孔有新面孔不就是傳承嗎），不是很棒嗎？

說實話，我對《前瞻基礎建設計畫》本來沒有感受，甚至還有點輕蔑，一旦發現它居然可以做出如此驚人有力的作品，真心佩服－－不管這是文化部或是哪個機關主導的。我們太習慣罵政府了，但政府如果有做到一點好事，還是可以稱讚的，這麼多年來我第一次覺得納稅錢沒有白繳啊！把我繳的錢都拿去給公視做戲吧！

我覺得政府沒有把這件事拿來宣傳真的是太傻了。這也是我很震驚的地方⋯⋯有什麼公務員會看到這篇嗎？你們做得很好喔！