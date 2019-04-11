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使用「黑洞照」要付版權費？　視覺中國：透過夥伴取得授權

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大陸中心／綜合報導

商業圖片交易平台「視覺中國」在網路上聲稱已拿下黑洞照片的「國內版權」，若需用在「商業用途」，必須付版權費，引起網路關注。網友得知後表示，「看來還不知道有多少圖是視覺中國沒有版權直接偷來的，然後打著再版權的名義起訴別人獲利」、「這家企業的核心收入都來自索賠，也引起了國內大量圖庫網站跟風模仿。」

事件不斷在網路發酵，視覺中國立刻進行滅火說明，「這張圖片是研究機構向全世界大批量分發的，並沒有取得獨家授權，他們『沒有權利、也不會』去維護相關圖片的使用權。」

據了解，網友發現後，立刻向視覺中國客服詢問，對方一再強調，歐洲南方天文台是最終的版權歸屬方，他們「不會去追溯人們使用的情況」。11日下午1點，視覺中國又偷偷將黑洞照片的註解改成「不得用於商業用途」。

▼視覺中國原來想對黑洞照的「商業用途」進行收費，後來改成「不得用於商業用途」（左邊為原來註解；右邊是11日下午1點後更改的版本）。（圖／翻攝自視覺中國圖片註解）

▲▼視覺中國原來想對黑洞照的「商業用途」進行收費，後來改成「不得用於商業用途」。（圖／翻攝自視覺中國）

人類史上第一張黑洞照，10日晚間在全球眾目睽睽下公布，約有200名科學家共同連線美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島、南極等地的望遠鏡，形成一個超大的望遠鏡虛擬網路，最終得以拍下「黑洞」的第一張照片。

首張黑洞照片是事件視界望遠鏡（EHT）項目的重要成果，該項目由13個機構合作組成，科學家們利用分布在世界各地的電波望遠鏡，組成一台巨大的虛擬望遠鏡，直徑與地球相當。事件世界望遠鏡2017年4月開始對黑洞進行「拍攝」，但光是「沖洗」相片的時間，就花了快兩年。

▼ 黑洞 。（圖／中央研究院提供）

▲▼ 黑洞 。（圖／中央研究院提供）

針對今日「黑洞照」版權與「濫用維權」相關問題，微博知名博主「鞭牛士」獨家訪問視覺中國創始人柴繼軍。柴繼軍說明，「黑洞照」的版權屬於Event Horizo​​n Telescope（事件世界望遠鏡）組織，視覺中國是透過合作夥伴來獲得編輯類使用授權的。

柴繼軍提到，該圖片的版權人要求，照片只能用於新聞編輯、傳播使用，未經許可，不可進行商業使用，「商業使用一般包括廣告、促銷等使用場景，視覺中國並未獲得該圖片商業用途的權利。如未經版權人授權，用於商業用途，將可能存在風險。」

對於「起訴侵權漫天要價」的指責，柴繼軍回應，公司發現被侵權後，會先主動聯繫自媒體，但是「他們一般都比較緊張，採取迴避，或者我們直接就聯繫不上他們」，才會走上訴訟的道路，「而一起訴就要很高的費用，包括開庭、證據保全、律師等等費用。」

▼黑洞。（圖／記者許力方攝）

▲▼黑洞。（圖／記者許力方攝）

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關鍵字：黑洞,中研院,視覺中國,版權蟑螂,柴繼軍,鞭牛士,EHT,Event Horizo​​n Telescope,事件世界望遠鏡

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