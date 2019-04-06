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「厭世插畫家」繼續惡搞動物　衰尾鱷魚、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸

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▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲厭世插畫家Keigo繼續惡搞動物，以獨特視角呈現牠們因為天生條件遇到阻礙、衰事連連。（圖／尖端出版社提供，下同）

生活中心／綜合報導

IG上有超過75萬粉絲追蹤的「厭世插畫家」Keigo又出新作了，《我的生活不可能那麼壞2》繼續展現腦洞大開、黑色幽默的風格，還讓演奏不了樂器的鱷魚先生、永遠無法入鏡的長頸鹿等人氣角色強勢回歸，讓人看了忍不住噗哧一笑，超級療癒，被列為「厭世人必收藏」！

日本厭世插畫家keigo被封為黑色幽默大師，他的圖文總是無厘頭又充滿想像力，卻後勁十足，在他筆下的最常出現的角色就是擬人化的鱷魚、兔子和長頸鹿，運用動物的外表特徵大肆惡搞，其實要告訴大家「清醒吧，你的人生沒那麼壞！」

▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲俗稱：長大十八變？「小時候vs長大」

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▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲地心引力的由來？

鱷魚長長的嘴巴和短短的手，讓生活中充滿障礙，不但無法打排球，也演奏不了樂器，不管做什麼事情都會被自己長長的嘴巴阻撓；而長頸鹿也因為脖子太長永遠無法入鏡、衰事連連，厭世值滿點！這些獨特的視角希望人們在大笑之後，把煩惱都忘掉，作品也被列為「厭世人療癒必看」。

▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲鱷魚先生根本無法演奏樂器⋯⋯

▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲長頸鹿先生的衝浪視野，完全不怕被浪淹沒。

去年《我的生活不可能那麼壞》圖文書推出後很快站上熱銷排行榜，今年《我的生活不可能那麼壞2：那些假日中的不美好缺憾》也將於4月17日正式上市，還推出3款不同封面，目前已經在各大網路書店開放預購。

▲▼ 厭世插畫家繼續惡搞動物！鱷魚先生、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸（圖／尖端出版社提供）
▲新作《我的生活不可能那麼壞2》有三款封面。

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關鍵字：厭世插畫家,Keigo,鱷魚,長頸鹿,插畫

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