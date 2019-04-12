黑洞變菊花！痔瘡藥廣告：有些洞很近，值得常關心

▲肛泰公司的廣告（圖／翻攝自微博，下同）



大陸中心／綜合報導

人類首張黑洞照片10日晚間亮相，引起熱議。大陸一家做痔瘡藥「肛泰」的公司瞄上了「黑洞」商機，將原本照片的亮處進行處理，變得形似人體肛門，還在海報上寫著「有些洞太遠，偶爾關心；有些洞很近，值得你時常關心」。但一位知識產權領域專家表示，這則廣告涉嫌搆成作品完整權的侵權行為。

@肛泰官方微博11日上午發佈一張黑色背景的海報，乍一看，圖片中的黑洞陰影與黑洞照片相似度極高，中間亮處部分做了「加黑線」處理，此外文案寫著，「有些洞太遠，偶爾關心；有些洞很近，值得你時常關心」。網友則笑稱，「哈哈哈這文案可以」、「這是吃了多少辣椒」、「被玩兒壞了！」、「堪稱口味最重的一次借勢營銷」。

據《中新經緯》報導，對此，一位不願具名的知識產權領域專家指出，知識產權中包括很多部分，其中就包括了作品完整權，「目前看來，肛泰的這則廣告涉嫌搆成作品完整權的侵權行為；若今后企業被起訴，罰款的金額可能要遠遠超過企業產品收益。」

▲杜蕾斯用黑洞哽打廣告。

此外，杜蕾斯、麥當勞、美團外賣、餓了麼等公司也推出「黑洞」熱點海報。譬如「杜蕾斯」10日就在微博PO出黑洞照並寫下「果然是個套套」，吸引大量網友按讚分享，有人笑翻留言「文案只服杜蕾斯」。

▼麥當勞的「黑洞」海報。

▼外送平台「餓了麼」的「黑洞」海報。



▼美團外賣「黑洞」海報。