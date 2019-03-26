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「阿河的眼淚」前進義大利！斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版

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▲▼ 「阿河的眼淚」前進義大利！超有才斜槓畫家安哲繪本7月台灣出版。（左圖／林佳龍臉書；右圖／記者林育綾攝）
▲「阿河的眼淚」將前進義大利！超有才斜槓畫家安哲（右）當年為了阿河創作的繪本，7月也將在台灣出版。（左圖／林佳龍臉書；右圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

還記得天馬牧場的「阿河」事件嗎？當時人為因素摔落地面、受傷流淚的河馬阿河，引發全國人民對動物議題的反思。身兼演員與畫家的安哲，原本對大多新聞事件都無感、甚至也對動物沒特別興趣，在當時看了也受到很深的觸動，當下就決定「要為牠創作一本書！」作品完成後在2018年入選義大利波隆那插畫展，可惜去年未能親自領獎，因此今年在台灣館策展單位的推薦下，他也將前進義大利，而《阿河Aho》也因此受到台灣出版社矚目，預計在今年7月正式出版。


▲2014年12月阿河摔傷後哭了，「阿河的眼淚」成為舉國矚目焦點。(圖／東森新聞)

阿河是一隻出生於1982年的河馬，從小被走私進口的牠，先後在不同的私人動物園被展示，牠所待的園區曾傳出對動物極不人道，死傷頻傳，後來該園倒閉後，高雄縣政府將阿河委託給台中私人的天馬牧場收容。直到2014年12月26日，牠在被載運前往牧場途中受到驚嚇，接著「重摔地面、受傷流淚」，那一幕畫面成了全國新聞矚目焦點。27日台中市農業局請來吊車協助移置阿河，途中因吊掛繩索斷裂，裝運牠的貨櫃從2公尺高摔落地面，讓牠再度受創，29日阿河被證實死亡。當時舉國上下因爲「阿河的眼淚」引發大眾對展演動物、人道對待生命議題的反思。

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▲阿河生前在魚塭水療的最後模樣。（圖／東森新聞）

▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）
▲安哲當年深受「阿河」事件觸動，當下就決定「要為牠創作一本書。」（圖／記者林育綾攝）

而曾演出偶像劇《妹妹》裡的恐怖情人、同時身為插畫家和繪本創作家等多重身份的安哲，在今（26日）出席「2019義大利波隆那兒童書展」記者會時也透露，其實他本身是個對大部份新聞事件無感的人，認識他的人也都知道，他對動物沒有特別關注，不過那時候看見阿河的新聞，受到很深的觸動，當下就決心「要為牠做一本書。」

他過去也曾報名過全球插畫家心心念念的「義大利波隆那插畫展」，不過好幾次都沒入圍，直到完成了《阿河Aho》，終於在2018年的義大利波隆那插畫展受到矚目，可惜去年無法親自到現場領獎，今年在義大利兒童書展台灣館策展單位的推薦下，終於可以親自朝聖，一償宿願。

▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）
▲關於《阿河Aho》的具體情節，安哲保密到家，僅知有一位小男孩、一隻河馬，他希望大家以情感來體會。（圖／記者林育綾攝）

關於《阿河Aho》的情節，安哲保密到家，僅透露作品沒有特定對白，據悉故事也並非Happy Ending。不過安哲表示它其實沒有特定的結局，「我希望以情感來描繪故事，讓大家以情感來感受，而不是擅自去框架定義它。」但作品本身的畫風確實偏向黑暗，不想讓孩子對現實社會抱持太多希望，因此能夠入選「義大利波隆那插畫展」，他自己也覺得有些驚訝。

他當時曾透過經紀人透露對阿河作品的動機，「（阿河）經過媒體的播放雖然引發許多關注，但最後還是因爲沒有任何的醫療單位給予協助，最後在魚塭裡死亡，當下開始以這樣的主題進行插畫創作，希望能提供更多的省思，當這些動物在提供人類娛樂後，牠們的保障在哪裡。」

安哲的作品入選義大利插畫展後，也獲得台灣出版社矚目，他透露繪本將在今年7月由大塊文化出版，它不僅是孩子的繪本，也是大人的繪本。

▲▼ 斜槓畫家、演員安哲為河馬「阿河」事件創作繪本，2018年入圍義大利波隆那插畫展，但去年因故未能至現場領獎，將在今（2019）年4越到書展朝聖，一償宿願。（圖／記者林育綾攝）
▲安哲今年將前往義大利波隆那兒童書展，透露《阿河Aho》繪本將在今年7月出版。（圖／記者林育綾攝）

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