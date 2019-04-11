　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊（原圖／中央研究院；改圖／Neneko 貓日）
▲「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊（原圖／中央研究院；改圖／Neneko 貓日

 記者林育綾／綜合報導

人類史上第一張黑洞照，10日晚間在全球眾目睽睽下曝光！黑洞影像隨後也引發了改圖潮，插畫家Neneko 貓日就在臉書和IG上分享「驚呆全地球人的驚人事實」，透過逐步改圖發現黑洞照宛如小黑貓的眼睛，笑稱是「貓子力學」，網友也紛紛回應「原來黑洞一直都在我們身旁呀！」「喵星人統治宇宙無誤」「吼破壞神秘感了啦！」

中央研究院10日晚間9點05分在台北、布魯塞爾、東京、上海、華盛頓、聖地牙哥等城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會，也同步透過網路直播，曝光人類史上第一張「黑洞」照片，短短幾分鐘就湧入7萬人觀看。


▲中央研究院曝光的黑洞影像。（圖／EHT COLLABORATION）

請繼續往下閱讀...

黑洞影像曝光後，引發全球各地許多民眾關注，隨後也延伸各種改圖潮，其中保險套公司杜蕾斯就趁勢PO出合成照，對比後還真有幾分相似。

而Neneko 貓日也在臉書IG分享自己的改圖，「全球史上首張黑洞影！然鵝驚呆了全地球的驚人事實.....」透過一連串改圖發現，黑洞照拉遠後激似黑貓的眼睛，笑說是「貓子力學」的重大發現，「小黑是你！」「宇宙的奧秘就這樣被公開了」

許多貓奴網友看了也回應「黑洞一直都在我們身旁呀！」「不要一下子就拆穿科學家的暑期作業啦」「就跟你說貓咪會統治全宇宙了！XD」還有人tag自己的好友要回家好好檢查貓主子的眼睛「說不定有驚人發現！」

Neneko 貓日》粉專平時喜歡以貓為題材，創作各種圖像、插畫作品，表示很開心這個小玩笑受到許多貓奴喜愛，但依然很欽佩中研院的大神們。

 ▲▼ Neneko 貓日平時喜歡以貓為題材，創作各種圖像、插畫作品（圖／Neneko 貓日）
▲《Neneko 貓日》粉專平時喜歡以貓為題材，創作各種圖像、插畫作品（圖／Neneko 貓日授權提供） 

ET快訊
快訊／許瑋甯手寫信再道歉！「世界只有一個中國」
母信教主「軟禁虐死」高中兒　命理教父揭發宗教誘惑手段
快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！崔鍾訓、Roy Kim收藏7部
床上「刺激PLAY」寢具沾血跟屎　索賠被冷回：其他飯店沒叫我

關鍵字：黑洞,黑洞照,喵星人,貓奴,,黑貓,插畫家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「黑洞照」激似發光保險套　杜蕾斯邪笑：果然是個套套！

「黑洞照」激似發光保險套　杜蕾斯邪笑：果然是個套套！

快訊／就是現在！人類史上第一張「黑洞照片」曝光

快訊／史上第一張黑洞照！總統也來看了　Discovery驚「我看到…甜甜圈？」

影／台天文學家窩格陵蘭極地！拍黑洞的望遠鏡3座中研院團隊負責

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

兩岸如何以和平解決爭端？　馬英九：遵守「九二共識」交通規則

神秘幸運兒！今彩539同站開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

兩岸如何以和平解決爭端？　馬英九：遵守「九二共識」交通規則

神秘幸運兒！今彩539同站開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊

男友搭捷運臀被狂蹭…嬌羞女爆氣嗆「人渣」　超甜告白閃瞎網友

高鐵母親節疏運4/13開放訂票　加開8班次「大學生5折孝親車」

第四代票務系統花10億被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證有5大優點

撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

清華將星計畫「女力報到」　建中、北一女菁英入列

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

分析師：美中貿易協議若簽訂　這檔晶片股有望漲一成

國中硬聯／蔡亞伯、徐稚富好投　中興睽違3年重返8強

韓國瑜訪美經費花「329萬」挨批　王淺秋怒回：別抹煞學術交流成績！

被罵「小孩別插嘴」　孫大千再嗆王丹：何時買機票飛回故鄉？

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

美眾議員駁斥「一中原則」　投書力挺台灣：從不是中國一部分

中職／桃猿打造女兒國　粉紅人妻CPU周六來開球

「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

3月CPI與PPI同時回升　國家統計局：皆創下今年新高

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

最新預報「各地降雨時間點」出爐

3F雙屍命案！他到現場「腐臭味..

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

解開現代日天皇每年拿多少零用錢

更多熱門

相關新聞

貓嘴邊一搓毛　媽秒識破：偷咬妹妹

忘記擦嘴！米克斯兄妹「Blues」和「小靜」在家裡玩耍，一不小心鬧得太激烈，當場「吵架」了。雖然毛孩過一陣子就和好了，飼主Sigrid卻突然發現哥哥嘴巴旁邊「髒髒的」，靠近一看，才知道那是一搓黑毛，笑得貼文，「不要以為偷咬妹妹我沒有發現喔！」

第1次幫主子剃毛「黑貓→山豬」

黑洞會吞噬地球？愛因斯坦相對論又對了

黑洞照曝光　杜蕾斯：果然是套套

拍下黑洞照片　霍金「最遺憾」！

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面