

▲「黑洞照」揭發貓子力學驚呆貓奴！笑噴：原來黑洞一直在我們身邊（原圖／中央研究院；改圖／Neneko 貓日）



記者林育綾／綜合報導

人類史上第一張黑洞照，10日晚間在全球眾目睽睽下曝光！黑洞影像隨後也引發了改圖潮，插畫家Neneko 貓日就在臉書和IG上分享「驚呆全地球人的驚人事實」，透過逐步改圖發現黑洞照宛如小黑貓的眼睛，笑稱是「貓子力學」，網友也紛紛回應「原來黑洞一直都在我們身旁呀！」「喵星人統治宇宙無誤」「吼破壞神秘感了啦！」

中央研究院10日晚間9點05分在台北、布魯塞爾、東京、上海、華盛頓、聖地牙哥等城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會，也同步透過網路直播，曝光人類史上第一張「黑洞」照片，短短幾分鐘就湧入7萬人觀看。



▲中央研究院曝光的黑洞影像。（圖／EHT COLLABORATION）

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黑洞影像曝光後，引發全球各地許多民眾關注，隨後也延伸各種改圖潮，其中保險套公司杜蕾斯就趁勢PO出 合成照 ，對比後還真有幾分相似。

而Neneko 貓日也在臉書和IG分享自己的改圖，「全球史上首張黑洞影！然鵝驚呆了全地球的驚人事實.....」透過一連串改圖發現，黑洞照拉遠後激似黑貓的眼睛，笑說是「貓子力學」的重大發現，「小黑是你！」「宇宙的奧秘就這樣被公開了」

許多貓奴網友看了也回應「黑洞一直都在我們身旁呀！」「不要一下子就拆穿科學家的暑期作業啦」「就跟你說貓咪會統治全宇宙了！XD」還有人tag自己的好友要回家好好檢查貓主子的眼睛「說不定有驚人發現！」

《Neneko 貓日》粉專平時喜歡以貓為題材，創作各種圖像、插畫作品，表示很開心這個小玩笑受到許多貓奴喜愛，但依然很欽佩中研院的大神們。



▲《Neneko 貓日》粉專平時喜歡以貓為題材，創作各種圖像、插畫作品（圖／Neneko 貓日授權提供）