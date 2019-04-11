88東向車禍回堵！　網一看「背心、熱褲、大長腿」狂歪樓：快幫妹子遮陽

▲網友們狂歪樓。（圖／台灣新聞記者聯盟資訊平台） 。

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」上傳幾張相片並表示，「88東向回堵」，只見畫面中一台白車橫卡在路邊，但詳細發生什麼樣的事故仍有待警方釐清，但畫面一出，許多眼尖的網友抓出亮點，紛紛歪樓表示，「不會太扯嗎！都沒人幫妹子遮陽」。

從畫面中可見，一名穿著背心、短褲的辣妹抱胸站在事故現場旁邊，神情看起來相當緊張害怕，而許多網友看到後也紛紛留言表示，「妹子快嚇死啦！」、「我馬上拿五百萬把雨傘過去」。