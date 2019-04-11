　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

88東向車禍回堵！　網一看「背心、熱褲、大長腿」狂歪樓：快幫妹子遮陽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 88東向回堵　網一看全歪樓 。（圖／台灣新聞記者聯盟資訊平台） 。

▲網友們狂歪樓。（圖／台灣新聞記者聯盟資訊平台） 。

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」上傳幾張相片並表示，「88東向回堵」，只見畫面中一台白車橫卡在路邊，但詳細發生什麼樣的事故仍有待警方釐清，但畫面一出，許多眼尖的網友抓出亮點，紛紛歪樓表示，「不會太扯嗎！都沒人幫妹子遮陽」。

從畫面中可見，一名穿著背心、短褲的辣妹抱胸站在事故現場旁邊，神情看起來相當緊張害怕，而許多網友看到後也紛紛留言表示，「妹子快嚇死啦！」、「我馬上拿五百萬把雨傘過去」。

ET快訊
武統學者李毅來台演講　移民署廢除簽證：今天就請他出境
「月薪56K」為何沒幾個人應徵？黃國昌大讚網友回答：內行
快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生

關鍵字：快速公路,背心,熱褲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

生死一瞬間！男探子心切恍神落軌　女警捨命跳下搶救脫險

花蓮砂石車剎車失靈　撞翻變電箱毀5車236戶停電

知名燒肉店爆侵占！顧客沒拿的發票變A錢工具　營運長3月狂撈17萬

日月光排放廢水鹽酸2.4噸汙染後勁溪　4員工判刑定讞

統促黨邀李毅來台演講　移民署證實廢證：今天就請他出境

債主車堵門口、與老母吵架　修車廠老闆拿刀刺死他

手指虎當鑰匙圈急辯：朋友送的　警又找出54公分手杖刀

收3千殺科大老師　忘拉滑套還掉槍...烏龍殺手被判刑7月

瓦斯外洩「點菸淡定」房子爆了！　阿嬤二度灼傷送醫

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

生死一瞬間！男探子心切恍神落軌　女警捨命跳下搶救脫險

花蓮砂石車剎車失靈　撞翻變電箱毀5車236戶停電

知名燒肉店爆侵占！顧客沒拿的發票變A錢工具　營運長3月狂撈17萬

日月光排放廢水鹽酸2.4噸汙染後勁溪　4員工判刑定讞

統促黨邀李毅來台演講　移民署證實廢證：今天就請他出境

債主車堵門口、與老母吵架　修車廠老闆拿刀刺死他

手指虎當鑰匙圈急辯：朋友送的　警又找出54公分手杖刀

收3千殺科大老師　忘拉滑套還掉槍...烏龍殺手被判刑7月

瓦斯外洩「點菸淡定」房子爆了！　阿嬤二度灼傷送醫

美國手賤男折斷及偷走兵馬俑拇指案　審判無效！

有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

對媽哈氣！貓爸爆走「炸毛揍逆子」　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

廉能誠信從國小扎根　中市辦英文朗讀比賽190校爭冠

日立冷氣大贈送只到4/30止　節能補助每台最高3000元

太電桃園八德廠閒置4年　27億標售換現金

普悠瑪奪走8親人！「董家人近況」曝光　最慘新娘崩潰自殘「用身體摔地上」

生死一瞬間！男探子心切恍神落軌　女警捨命跳下搶救脫險

詹子晴爸吹噓有莊園　一通電話揭騙局「他不是老闆」

花蓮砂石車剎車失靈　撞翻變電箱毀5車236戶停電

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

社會熱門新聞

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女..

即／打工弄丟11萬　男大生跳橋..

文藻正妹變女警　救救學長「菜英..

半甲男嗆前女友被砍　朋友落跑目..

8+9闖紅燈被撞飛　圍觀情侶嗆..

中天文旦罰100萬　提告NCC..

七旬男土地買賣敗訴　裹白布上吊

追撞2000萬賓利　車禍瞬間曝..

酒店妹脫衣磨蹭男客　警蒐證敗在..

高市警三度酒駕　住處自殺亡

玩很大寢具毀　竟回：其他沒叫我..

更多熱門

相關新聞

5樣男生夏季單品！長襪帥度滿分

每當到了夏季，各位男性總是穿著T-Shirt以及短褲出門，因為這樣最簡單，也不容易出錯，不過，到了大街上，會發現有很多想法一樣的人們，而這樣就失去了穿搭的樂趣，但是，下面就要來帶各位介紹，夏季好看好搭的單品，讓各位不再只有T-Shirt配短褲的搭配哦！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

台中夜店又辦美尻派對　警帶回21歲熱褲妹

陌生女熱褲沾經血！他借外套遮竟被女友狠甩

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面