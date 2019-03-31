超商買「罐罐＋奶茶」！店員呆問：這樣配好吃嗎？　釣出網友一句話神解

▲原PO每天都會到超商買罐罐餵浪貓。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，每天半夜都會去便利商店買罐罐餵浪貓，結果有次多買了一瓶奶茶，竟然被店員問了一句「這種配奶茶好吃嗎？」讓他當場愣住，傻眼的回答：「我沒吃過...」內心狂嘆：「我看起來像一隻貓嗎？」。

原PO表示，自己每天半夜都會去超商買罐罐餵浪貓，而剛剛又去買了兩個罐頭，一瓶奶茶，怎料店員一看到後，竟然問他：「我看你每天都來買貓罐頭，這種配奶茶好吃嗎？」讓他當場傻愣在地，傻眼的回答：「欸...我也不知道...我沒吃過」內心也跟著狂嘆：「奇怪了我看起來像一隻貓嗎」、「你可以買一罐來自己吃吃看啊」。

原PO的貼文也瞬間釣出一堆網友神回復，紛紛留言表示，「搞不好店員想吃吃看但又不敢貿然嘗試」、「跟他說：這樣吃，比配早餐店奶茶還有效」、「跟他說：蠻好吃的，淋在飯上更是美味！！」、「靠么！你沒說是罐頭我以為是微波食品」此外，也有網友精闢分析，「他可能想跟你搭訕找不到話題，然後一緊張就問了奇怪的問題」、「店員是不是想追你啊？」。

【更多新聞】

我要妳的原O內褲！人妻嘿咻到一半 怪癖夫狂嫌「不夠XX」伸手爆打

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的 飯店服務員心癢直接含下去

嘉義轎車「隧道逆向」爆撞遊覽車 車頭當場夾扁5人送醫