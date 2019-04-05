國字＋注音文！小妹「73字告白」求買小雞手錶　1.8萬網萌翻：鴕鳥我也買

▲ 小妹妹的手寫字條，瞬間收服大批網友。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

這麼可愛絕對買給妳啦！一名女網友的妹妹寫紙條放在女網友的床上，上面用國字＋注音文拜託女網友買小雞手錶給她，還詳細的解釋了想買小雞手錶的前因後果，文末不僅畫了心心念念的小雞手錶，還小心機的加上一句「大姊我很喜歡你」，瞬間將女網友給萌翻，直呼「這麼可愛，不買行嗎？」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張相片，只見原PO的妹妹用一張綠色的紙寫信，拜託原PO買小雞手錶給她，還詳細解釋了自己之所以想買小雞手錶，是為了跟好朋友一起玩，還心機的加上「大姊拜託幫我買」、「大姊我很喜歡你」之後妹妹還用分隔線分隔，再次寫了一句「我真的很想要」並不忘畫上一個心心念念的小雞手錶。

妹妹可愛的小心機，不僅將女網友萌翻，直喊：「這麼可愛，不買行嗎？」就連網友們也都一個個被征服，貼文一出，吸引了1.8萬人狂讚，紛紛留言表示，「一定買」、「一隻真的小雞都買給她啦！」、「別說小雞，就算是鴕鳥錶我都買」。

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