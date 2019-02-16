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陌生女「熱褲沾經血」超尷尬！暖男借外套遮…竟慘被女友狠甩

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▲經痛,月經,生理期,拉肚子,肚子痛,上廁所,便祕,便秘。（圖／達志／示意圖）

▲原PO看到前方的女子月經沾到褲子，於是出手相助。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名暖男網友表示，他日前搭捷運上班時，看到前方的女生經血測漏，沾到白色的熱褲；當下他也沒多想，直接將外套脫給對方擺在腰間擋住，沒想到女友知道後，竟氣得大罵，還把原PO給甩了，讓他非常無言。

該名男網友表示，他日前搭捷運上班時，在手扶梯看到前方的陌生女子白色熱褲沾到經血，「雖然我不認識她，不過覺得她這樣一定很不好意思」，便將自己的薄外套脫下，禮貌告知對方後離開。

▲▼男女，交往，吵架，男朋友，女朋友，感情。（圖／PAKUTAS）

▲原PO的女友無法接受男友對陌生人如此體貼。（示意圖／PAKUTAS）

「我女友跟我分手了」暖男原PO說，他回家跟女友告知後，對方大發雷霆，氣得痛罵「要這麼暖就去暖每個路人阿！你以為你是太陽喔」，還直接離家出走，甚至連電話、訊息都不接不回，讓他非常無言，「我很納悶我錯在哪了..？我也沒跟那女生留電話或賴，只是覺得幫她這個忙就這樣而已..如果我是女生這樣在路上我會很想死吧」。

網友看完紛紛留言，「是我我也會，雖然丟臉的不是自己，可是助人為樂不是本性嗎？」、「是我男朋友我會覺得驕傲～」、「這麼棒的男生...留給更適合的女生」、「我相信會這樣做的你應該對女友也不差，她會後悔的」，也有網友說，「我覺得你可以告訴她 但不用把外套給她，太多了」、「不是太陽，是中央空調」。

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關鍵字：經血,女友,熱褲

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