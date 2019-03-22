惡媳「凍刑」虐死97歲公公　母淚灑法庭：都是我的錯叫她不要吃藥

▲士林地院今天開庭審理戚女虐死公公案，戚家人和戚女先生(左)都出庭旁聽 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2018年12月發生的台北戚姓女子連續2天將97歲公公暴打、沖冷水虐死案，今天在士林地院首度開庭，在押的戚女承認傷害公公，但否認要害死公公，戚女母親則是聲淚俱下說：「都是我的錯，女兒有精神疾病，但是吃了藥臉都浮腫，所以勸她不要吃」，而妻女丈夫也全程旁聽，但未發一語。

法院在22日下午開庭時，包括戚女母親、先生約10名家人，加上旁聽記者把坐滿士林地院刑事第6法庭，當在押的戚女被法警戒護進入法庭，戚家人啜泣聲此起彼落，戚女則是對母親招了個手致意後，順勢看了一眼後方的先生，然後就坐進被告席。

▲戚女開庭表示自己有精神疾病，希望法院送她去做精神鑑定。（圖為資料照／記者葉南州攝）

庭訊時，戚女表示除了法扶律師外，還要請母親當輔佐人，戚母哭著說，「女兒真的生病了，都是我的錯，是我一直勸她不要吃藥，因為她的臉都一直浮腫，心智也倒退」，戚母還表示，女兒2014年就跟女婿結婚，後來戚母逼他們離婚，他們2018年再去登記時，回家裡設宴後沒幾天，「女兒又突然拿刀砍門，要我說對不起」。

戚女則對檢方起訴她把高齡97歲的公公拉到浴室裡暴打、沖冷水、噴殺蟲劑，還拿冷凍肉品放在公公身旁等過程都承認，但否認故意要傷害公公致死，辯稱第2天施暴後離開浴室時，公公還坐在地上對她揮動馬桶刷，「那時候我腦袋在閃小白點，後來陽明醫院鑑定說我那是幻覺的一種」。

▲戚女被控連續2天把公公拖到浴室裡虐打、沖冷水凌虐死。（圖資料照／記者劉昌松翻攝）

戚女律師申請法院傳喚醫師作證，並鑑定戚女的精神狀況，還要請戚女丈夫作證說明翁媳的相處情形，但戚女卻發言表示拒絕，因為「我先生現在事業成就不錯，不希望她來被媒體拍到」，戚女還說：「希望從此以後，我家人可以愛我先生，因為他從小沒有得到太多愛」，此時戚女先生始終默默地第著頭，眼眶泛紅，最後拿了一張面紙擤鼻涕。

開庭最後，法官逐一請戚女確認名下股利上百萬、數十筆不動產等資料後，表示會再評議決定要傳喚那些證人，戚女家人見庭訊結束，馬上靠近戚女，戚女雖被法警隔開，但不斷地問先生「有沒有吃飯？」先生回答「有」，戚母「都有幫他準備便當」，另有戚家成員說：「他現在都來家一起吃。」直到法官說明，戚女目前仍被收押禁見中，不能跟人交談，戚家人才陸續離開法庭。

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