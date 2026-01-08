　
社會 社會焦點 保障人權

哥搞上弟前妻還喊爽！南投男氣炸追砍　殺人未遂變傷害少判5年

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李男持刀追砍胞兄，台中高分院改依傷害罪論處，改判2年6月。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投李姓男子認為胞兄與前妻有染，2022年5月間與哥哥爆發嚴重衝突，過程中哥哥嗆「X你老婆爽、殺你女兒」等語，李男怒不可抑，持刀追砍哥哥導致重傷，幸經送醫救回一命；李男還對有保護令的母親飆罵三字經，一審依家暴殺人未遂罪判刑7年6月，違反保護令部分3月，李男不服上訴，台中高分院二審今天（8日）改傷害罪論處，判2年6月有期徒刑，其餘部分駁回。

判決指出，李男曾對母親家暴，法院於2021年核發保護令，李男與胞兄、母親持續同住在南投縣埔里鎮住處。2022年5月，李男懷疑哥哥與前妻有染，2人爆發口角後互毆，李男再持刀攻擊哥哥頸、胸等部位，哥哥及時逃出屋外送醫才保命。同年6月，李母要求李男別把廚房弄亂，李男認為母親袒護哥哥，反罵李母「臭女人、三字經、臭三八」。

檢方偵結，依家暴殺人未遂罪嫌及違反保護令起訴，南投地院一審時李男辯稱自己身上有傷口，他才是被家暴的，是哥哥說要殺他女兒，手上還拿汽油瓶，甚至講出「X你老婆也是X爽的」，他氣不過才與哥哥互毆。李男辯護人主張，胞兄行為在客觀上足以引起公憤，已該當基於義憤而傷害之要件，請求從輕量刑。

法官審酌，李男犯有多項前科，本案在準備程序庭時才坦承犯行，而哥哥要求重判、母親求情輕判，考量一切情況，家暴殺人未遂部分判刑7年6月，違反保護令則判3月，得易科罰金。

關鍵字：

南投兄弟衝突持刀砍人保護令判刑不倫

