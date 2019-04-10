惡母偕前男友嗨趴15小時！　18月大嬰獨留家中「渾身屎尿」

▲18月大男嬰因媽媽跑趴被獨留在家15小時。示意圖。（示意圖／視覺中國）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國威爾斯斯萬西（Swansea）一名母親為了出門參加派對，竟將自己18個月大的男嬰獨自放在家中15小時，直到社工上門查看，請房東幫忙開門才發現小男嬰穿著髒兮兮的尿布躺在床上，事後她被法官判處12個月有期徒刑，緩刑兩年，並要服25天的康復活動，而孩子則由其他父母收養。

據《太陽報》報導，該名失職媽媽在被前男友家暴後和對方分手，並帶著18個月大的兒子獨自居住，但卻為了與朋友、前男友出去參加派對狂歡，把孩子單獨留在家中18小時，直到社工上門發現後報警。

▲男嬰被發現時，渾身屎尿，嚎啕大哭。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



檢察官理查茲表示，由於該名媽媽沒有出席4月預約，才突然上門想關心，但沒人應門，在徵求房東協助後，打開家門，便發現小男嬰孤零零地躺在嬰兒床，「渾身屎尿，讓他的屁股很不舒服，不斷嚎啕大哭」。經調查後發現，當天晚上該名母親還曾駕車擦撞到另輛轎車，肇事後試圖逃跑未果，被調查時卻還給了警方假身分。

審理時，媽媽承認疏於照顧小男嬰。法官認為，這名媽媽的行為嚴重錯誤，「做出了非常自私又令人遺憾的決定」，因此將孩子先安置到收養者家中，並判處12個月有期徒刑，緩刑兩年，以及要服25天的康復活動，「如果她不說謊讓家暴爸一直接近孩子生活的話，原先是能讓兒子留在她身邊的，可惜現在已經太遲了。」