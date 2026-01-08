板橋公車老漢對打！82歲翁「18連環拳」猛灌司機　他抱腿硬扛反制

記者陸運陞、閔文昱／新北報導

新北市板橋區今（8日）晚間發生一起誇張的公車暴力事件，一名年長男乘客搭乘公車途中不斷質問司機「亞東醫院站到了沒」，並一路碎念指責司機沒有好好開車，即便車輛已抵達亞東醫院捷運站仍不下車，雙方情緒最終失控，在公車門口當眾互毆，驚險畫面被民眾拍下並在網路瘋傳。

▲板橋847路公車發生衝突事件。（圖／民眾提供）

一路詢問又碎念 到站仍不下車引爆衝突

警方調查指出，事件發生於8日19時35分，地點在板橋區南雅南路二段17號前。60歲林姓公車司機載運82歲黃姓男乘客途中，黃男多次詢問是否即將抵達亞東醫院站，並持續碎念司機駕駛方式，質疑對方「沒有好好開車」。

公車抵達亞東醫院捷運站後，黃男仍未下車，持續對司機抱怨、指責，雙方口角越演越烈，最後在公車前門爆發肢體衝突。

連續揮拳攻擊 司機為自保「抱腿反制」

根據現場畫面，黃男在下車過程中突然情緒失控，站在公車階梯處朝司機頭部連續揮拳，短短幾秒內至少揮出18拳，司機不斷舉手防禦仍多次被擊中。為了自保，司機隨即彎腰抱住對方雙腿，試圖讓其失去重心制止攻勢，雙方一度在車門口僵持不下。

車上乘客見狀嚇得紛紛走避，一名外籍乘客下車時順手將雙方拉開，避免衝突繼續擴大，現場隨後有多名民眾撥打110報案。

警方到場 司機、乘客互提傷害告訴

轄區板橋分局獲報後，立即派遣線上警力到場，並通知派出所所長、偵查隊隊長及秘書室主任協處。警方到場時，原本情緒激動的黃男已癱坐在站牌地板上，神情疲憊。

警方初步了解，林姓司機僅受輕微擦挫傷，雙方互相提出傷害告訴，全案已依傷害罪移送新北地方檢察署偵辦，詳細事發經過仍待進一步釐清。