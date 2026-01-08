　
社會 社會焦點 保障人權

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女方聲稱過程中不斷閃躲與抗拒，並提出對話紀錄、驗傷報告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台北市一名男子阿輝（化名）遭控去年12月間在台北市大安森林公園的無障礙公廁內，對一名女子強制性交。儘管檢方以刑法強制性交罪將其起訴，法院審理後認為證據不足、無法排除兩人是合意發生性行為的可能性，最終裁定阿輝無罪。

根據判決指出，兩人透過交友軟體認識，並於案發當天共進晚餐後一起散步至大安森林公園。女方指控，阿輝在她明確拒絕的情況下，強行將她拉進公廁內實施性行為，並將體液留在她的臉部。女方也聲稱過程中不斷閃躲與抗拒，並提出對話紀錄、驗傷報告、心理諮商證明等佐證資料。

監視器畫面顯親密互動　驗傷無傷勢成關鍵轉折

然而，法院經調閱監視器畫面後發現，兩人在進入公廁前的互動自然親密，並無明顯掙扎或拉扯情形。影片中可見，阿輝以手環抱女方腰部，女方則主動回抱並輕拍對方，兩人步調一致走向廁所。此外，案發後女方雖赴醫院驗傷，卻無發現明顯外傷。

法官強調補強證據不足　無法僅憑單一指控定罪

法官指出，根據刑事訴訟法與無罪推定原則，若檢方無法提出足夠且具說服力的補強證據，即無法僅憑被害人單一說法判定被告有罪。法院認為，本案中的對話紀錄與心理諮商資料僅屬事後描述，屬重複性陳述，無法構成有效補強證據。

綜合監視器畫面、雙方互動、驗傷報告與通訊紀錄等資料，法院認為無法排除女方當時係出於自願與被告發生性行為，因此判決阿輝無罪，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！

