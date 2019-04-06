小二童拿書K老師遭阿公綑綁毆打！父稱有過動：以前也這樣教

▲男童在學校拿書本丟老師，阿公得知後將他吊起來打。（圖／記者陳以昇翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市永和區一名小二男童因為在學校用書丟老師，男童阿公得知之後非常生氣，竟然直接把孫子吊起來以棍棒毆打，被附近民眾以手機拍下檢舉。男童父親事後表示，孩子有過動傾向，過去透過體罰毆打的管教是有用的，這次只是綁起來嚇嚇小孩，並沒有真的打。

男童的父親表示，兒子的確有過動傾向，過去用打的管教都有用，不過近期狀況卻沒有改善，事情發生之後，他已經帶孩子去看醫生，希望透過服藥控制病情，而且綑綁起來的處罰「只是嚇嚇小孩」，身上並沒有傷痕，而且平時家人們都對男童疼愛有加。

據了解，一開始男童的阿嬤和爸爸媽媽都否認有打小孩，強調「哪有這種事，我們疼孫子是出名的」。不過，男童的阿公回家之後，才承認是他打孩子的，原因孫子在學校和老師起衝突，拿書本丟老師，不聽話才打的，但否認有把人綁起來。

該事件發生在3日下午，永和的民眾在自家聽到小孩的淒厲哭聲，接著看到小孩被大人逼到牆邊，疑似被綁住毆打，痛得哇哇大叫，時間將近一個小時，才趕緊投訴媒體。新北市家暴防治中心主任許芝綺看過施暴影片後表示已經涉及家暴，且把手綁起來更涉及妨害自由，將會約談且不排除安置孩子。



目前轄區派出所已經約談男童父親及阿公說明，正釐清綑綁毆打是否有不當管教涉及家暴。