葉宜津推廣學甲國產火雞肉　美食美味好口碑

▲立委葉宜津在台南市學甲慈濟宮，舉辦一場「津愛國產火雞」感恩活動，號召鄉親一起品嚐學甲在地的火雞肉料理美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣府城轄區特色農產，立委葉宜津4月9日晚上在台南市學甲慈濟宮，舉辦一場「津愛國產火雞」感恩活動，號召鄉親一起品嚐學甲在地的火雞肉料理美味，當地火雞農也以成本價優惠，回饋參與的民眾，20元就可以品嚐到各式火雞肉美食，試過民眾的都說讚！大家都為台南高品質農產品感到驕傲。

9日晚上8時許，從立法院趕回活動現場的立委葉宜津，特地跟鄉親報告，過去她花了5年時間拼回東西向快速道路後，這次參選連任最重要的一項任務，就是要爭取台61線跨越曾文溪海口路段，連接到台南市區，還可往北通抵台北，讓台南鄉親多一條免費的高速公路，這項交通工程需要80多億元，希望鄉親們繼續支持葉宜津，讓她完成這項提振台南海線地區最重要的交通建設。

葉宜津說，火雞肉飯是台灣的平民美食，但是很多人都不知道，全國飼養火雞最多的地方就在台南，而且都集中在立委第一選區。為了讓外界知道台南這項特色農產，她就趁著民進黨內初選舉辦系列感恩活動時，順道推廣這項在地特色農產品，希望大家一起力挺國產的火雞肉產品。

主辦這場活動的中華民國養火雞協會理事長簡長欽說，農委會的研究指出，火雞肉具有一高三低的營養特點，就是高蛋白質、低脂肪、低熱量、低膽固醇，相當符合現代人對健康食品的訴求，火雞肉所含的飽和脂肪很低，並含有豐富菸鹼酸、硒、維生素B群及微量礦物質，是提供國人膳食優良蛋白質來源。所以，關心健康請多推廣營養又好吃的火雞肉。

為了感謝葉宜津幫忙推廣在地火雞肉，綽號「火雞媽媽」郭金絨也以超低成本價，負責提供全場火雞肉美食，讓民眾用20元就可以享用到火雞肉飯、火雞養生湯、火雞肉披薩等美食。現場果然吸引數百民眾參加。

現場吃到火雞肉美食的洪姓民眾說，國產火雞肉精肉多，脂肪少，又没有進口火雞肉的腥味，所以吃起來特別好吃，他還說，台南農產品的品質果然是全國第一，看到葉宜津認真積極推廣台南農特產品，直讚不愧是「台南阿姊」，有心又有力！