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賴清德挾「台獨說」拼大選　學者：攪亂台海將與美矛盾

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▲▼賴清德記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲賴清德昨晚召開記者會，強調參加黨內初選，角逐2020總統大選決心。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄／台北報導

民進黨總統初選在「蔡賴會」無交集後，昨天相繼表達參選決心，蔡英文昨晚亦在與美三方智庫視訊會議中，表達強化台美關係立場。而對於賴清德「務實台獨工作者」說法，學者坦言，如果只是掛在嘴邊，美國也許「睜一隻眼閉一隻眼」，但如果真正推動，美方對他的態度「就會轉成冷淡甚至警告」。

《台灣關係法》今天生效滿40週年，前國民黨籍立法委員、國家政策研究基金會外交與國防組召集人林郁方今天邀請資深外交官及學者，召開「台灣關係法」40週年座談會：回顧與展望，討論《台灣關係法》的後續影響及當前美中台關係發展。

▲▼國家政策研究基金會舉辦「台灣關係法」40週年座談會：回顧與展望。（圖／記者陳政錄攝）

▲國家政策研究基金會舉辦「台灣關係法」40週年座談會：回顧與展望。（圖／記者陳政錄攝）

面對媒體提問2020大選有親中、親美之爭的意味，觀察兩位綠營競爭者的對外關係，政治大學國際事務學院副院長黃奎博坦言，這類論調「美國其實會比較注意」，因為美方希望台海和平、穩定、繁榮，但「務實的台獨工作者」，如果造成了台海的不穩定不和平，美國是不會支持的。

他認為，這樣的立場會造成賴清德與美方關係的矛盾，「如果是掛在嘴邊，可能睜一隻眼閉一隻眼，但如果真正推動，可能就會轉成冷淡甚至警告」。

▲▼政治大學國際事務學院副院長黃奎博。（圖／記者陳政錄攝）

▲政治大學國際事務學院副院長黃奎博。（圖／記者陳政錄攝）

前駐美代表處政治組長鄧申生指出，美中建交是希望穩定太平洋局勢，如果對美國利益有損，美國當然不會站在同意的一方。

針對美方是否會表態支持藍綠營候選人，國家政策研究基金會外交與國防組召集人林郁方強調，美國是根據自身國家利益，處理對外關係。但他也提到，自從去年九合一大選高雄選戰，AIT方面人士在高雄挺綠失敗後，民進黨選舉也大敗後，美方應該會更加謹慎。

林郁方說，以日前蔡英文出訪夏威夷時，美方以國民兵指揮官出面接待，不若過往層級，顯示美國態度趨於謹慎，因此若後續藍營候選人出爐，若赴美訪問、前往華府，美方的接待規格值得關注。

講到台北市長柯文哲日前赴美訪問，林郁方雖說「柯文哲我不方便講」，但也坦言「看到他見到國務院代理的亞太副助理國務卿，我覺得層級還蠻低的」。

面對台獨論述可能成為參選總統罩門，賴清德曾在接受《遠見雜誌》四月號專訪時表示，台灣已經是個獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立，並以以發展經濟為優先。

▼前駐美代表處政治組長鄧申生。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼前駐美代表處政治組長鄧申生。（圖／記者陳政錄攝）

▼國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼國家政策研究基金會外交及國防組召集人林郁方。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：賴清德,台灣關係法,兩岸,台獨,中美,台美關係,蔡英文,2020大選

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