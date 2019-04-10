蔡英文要「堅持主權」　國台辦：台獨勢力倒行逆施注定孤家寡人

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，習近平出席並發表重要講話；蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）



記者曾俊豪、余奕賢／北京—台北報導

大陸國台辦10日舉行例行記者會，發言人馬曉光針對蔡英文在社交平台提出堅持主權的論調作出回應。他指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一中原則是國際社會的基本準則和普遍共識，更是人心所向大勢所趨，反觀台獨勢力違逆兩岸同胞的共同願望和根本利益，做的事情「才是破壞兩岸關係和台海和平穩定」。

馬曉光說，兩岸同胞是一家人，大陸本著兩岸一家親的理念「不斷為台灣同胞做實事、辦好事、解難事」，推動兩岸關係和平發展「為的是維護兩岸同胞的共同利益」；大陸致力團結兩岸同胞，並且反對台獨。

▼馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



馬曉光話鋒一轉指稱，民進黨和台獨勢力正好相反，不斷製造兩岸隔閡和對立，阻撓台灣同胞尋求更大更好的發展機會，違逆兩岸同胞的共同願望和根本利益，做的事情「才是破壞兩岸關係和台海和平穩定」。

馬曉光總結表示，民進黨和台獨勢力一段時間以來「接連發表充斥兩國論的言論」，對外挾洋自重，對內恐嚇台灣人民，這種行為「遭到兩岸同胞的一致反對」。他還強調，民進黨和台獨勢力如果感受到某種壓力，這些壓力「來自於兩岸同胞反對台獨分裂」，而在面對自身倒行逆施所引發的壓力下「注定是孤家寡人」。