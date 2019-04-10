快訊／不甩賴清德警告恐造成傷害　民進黨初選延至5／22後

▲民進黨主席卓榮泰主持民進黨中執會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，總統蔡英文與前行政院長賴清德之爭，民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。據指出，本來僅立委林俊憲、中執委陳茂松2人反對，但最後該時程是以無異議通過。

面對蔡賴之爭，民進黨中執會日前就盛傳，有人建議將初選的時程往後延。對此，賴清德在9日下午召開記者會時，首度回應此議題，強調中執會做出終止初選或延後初選，勢必造成重大傷害，如果民進黨要贏得支持，中執會扮演舉足輕重的角色，希望中執會響應社會期待，讓初選制度穩定走下去。

據指稱，由於民進黨已經拋出對比式民調，必須將國民黨候選人也納入，加上藍營也陷入膠著狀態，因此黨規劃在7月後再處理即可，黨內也已經有過半的中執委達成共識。據了解，在中執會中，各派系也幾乎達成共識，僅有林俊憲與陳茂松二人堅持反對，而主席卓榮泰主持會議，也未多做表態。

會議從下午1時30分進行至下午3時左右，準備進入臨時提案前，各派系已經底定朝延後初選的方向，不過立委管碧玲提出休息；因此會議休息至3時30分，接著討論延後確定時程。

依照民進黨原本時程規劃，協調時間到12日止，政見發表會13日到14日，民意調查時間15日到17日，中央執行委員會24日公告總統參選人提名名單。在中執會討論後，決議在5月22日立委初選作業完成後再進行。