渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

▲桃園市蘆竹區張姓男子涉嫌性侵未成年少女，警方送辦後卻交保，少女親友疑以私刑教訓張男。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局7日偵辦張姓男子涉嫌性侵未成年女生案，張男事後交保候傳，受害少女親友不滿將張男帶到桃園區偏僻處動用私刑，剝光張男毆打再以辣椒水噴灑私處，喝令張男大聲說出自己姓名與住址，最後還將影片PO上網；蘆竹警分局循線找到動用12名參與私刑加害者，依妨害自由、傷害罪嫌函送桃檢偵辦。

最近在網路流傳一段私刑影片，遭剝光衣服的張姓男子被12名年輕男子毆打，還以辣椒水噴灑其下體，喝令張男大聲喊出姓名、住址，影片長度為2分33秒，影片中男子被一群人大聲呼喝，大罵「敢強姦13歲小女生」，男子下體被噴灑辣椒水，痛得哇哇叫，私處整片紅通通的，男子不斷求饒，但加害者仍繼續吆喝斥罵。

▲桃園市蘆竹區張姓男子涉嫌性侵未成年少女，遭警方移送法辦後交保，少女親友動用私刑教訓。（圖／翻攝自爆料公社）

蘆竹分局10日指出，員警循線找到張姓男子，張男於本月7日在蘆竹區涉及妨害性自主案件，經偵訊後移送桃園地檢署偵辦，張男事後已被交保候傳，但受害國一女生親友不滿張男交保，8日晚間將張男帶到桃園區富國路偏僻處動私刑教訓。

警方根據網路影片找到12名動私刑的加害者製作筆錄，其中8人還未成年、4名成年人，10日依妨害自由、傷害罪嫌函送桃園地檢署與桃園地方法院少年法庭偵辦，警方也呼籲民眾不要動用私刑加害他人，以免誤觸法網。

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