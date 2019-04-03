虎媽闖教室逼女兒動私刑打巴掌　校方報案警啟動偵查追究刑責

▲台南市發生一名張姓家長闖入校園動私刑，處理學生衝突事件，校方已向台南市警方報案提告，警方將依涉嫌妨害公務、妨害自由等罪嫌偵辦。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市發生一名張姓家長闖入校園動私刑，處理學生衝突事件，教育局持續督請校方釐清事件始末，儘速完成調查及後續輔導工作，避免以訛傳訛傷害學生與老師，也要求學校確實檢討校園門禁管制，並通令各校，檢視校園安全防護與緊急應變機制，維護師生安全。

教育局表示，案發之學校訂有門禁管理辦法，上課期間外人均不得進入教學區，該生家長已違反門禁管理辦法，家長之友人更當眾架開導師，致導師無法自主行動守護學生，涉嫌妨礙人身自由，學校及老師已於4月2日晚上到警局報案提告。

教育局嚴正表示，雖可理解小孩被欺負家長心中的不捨與氣憤，但家長入校動私刑處理學生衝突事件，是一種負面示範，並不可取。學生問題應以教育手段解決，在小孩不成熟階段所產生的衝突，宜由老師和家長一起合作教導學生學會正向化解衝突的方法，而非私自入侵校園當眾施暴。

教育局再一次籲請雙方家長能冷靜看待此一事件，也會請學校妥善處理。對於家長將影片傳上網的舉動，教育局表示遺憾，也呼籲家長對於學生校園內生活事件有任何疑義，應循正常管道向校方反應，如校方不作為，也可向教育局陳述，切勿逕自處理，做出非理性的行為，以避免觸法，甚至影響學生的正常發展。

教育局於4月1日收到學校校安通報，經初步了解，起因為2年前發生的學生偶發衝突事件，當時雙方已道歉處理，至於是否如張姓家長所言，學生遭長期霸凌，教育局已請學校依校園霸凌防治準則啟動調查，也請學輔中心的輔導專業人員對學生進行輔導。

教育局進一步指出，學校與警方訂有「維護校園安全支援約定書」，上放學期間，警方會協助於校區附近巡查，以防制不法事件發生，亦通令各校再度檢視校園安全防護及校安緊急應變機制，以確保師生安全。

台南市警方表示，校方已完成報案，警方將依涉嫌妨害公務、妨害自由等罪嫌偵辦。