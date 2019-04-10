網路訂單有誤？　70歲男ATM轉帳10秒被騙近3萬元

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一名70歲吳姓男子，9日深夜在ATM前拿著手機操作轉帳，民眾直覺男子可能受騙報警，中壢警分局員警立即趕來制止，吳男說，接到網路賣家說訂單消費有誤，要他就近到ATM轉帳取消，發現戶頭內已轉出近3萬元，但賣家還說，訂單仍未取消要繼續操作，在員警提醒下才驚覺受騙上當。

▲桃園市70歲吳姓男子9日深夜在中壢區ATM前轉帳，中壢分局員警及時趕到制止男子繼續轉出3萬元給詐騙集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢派出所所長呂俊池、警員李佳軒9日晚間23時52分據報，70歲吳姓男子在中央西路上國泰世華銀行ATM自動提款機前拿著手機進行匯款，員警提醒吳男可能是詐騙手法，但手機那端歹徒卻說，「不要亂說話」，員警表明身分並詢問對方是哪裡？歹徒一聽是警察，立刻掛電電話，吳男才驚覺受騙，但查看帳戶餘額已轉出29,988元，僅僅10秒鐘就飛走近3萬元。

吳男說，9日晚間8時59分接到自稱網路賣家來電，說明因店員疏失他網購訂單出錯，並詢問他使用哪家銀行，會再請銀行行員聯繫，晚間11時左右，再次接獲自稱是為台新銀行客服人員來電，詢問他是否有接獲網路賣家取消訂單來電？要他就近到附近ATM依照指示操作取消訂單，因他之前確實有在該網路賣場消費，因此依照指示匯出29,988元，正要繼續操作時，員警趕至現場提醒他是網路詐騙手法，感謝警方及時幫忙，避免他帳戶剩餘的3萬餘元存款也被騙。

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