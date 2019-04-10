「只是肩帶滑下來」酒店妹露乳跳艷舞　畫面模糊不起訴

▲桃園市警局中壢分局去年5月查獲某酒店雇用4名小姐袒胸露乳還大跳艷舞，還在客人腿上磨蹭，員警錄影蒐證後依妨害風化移送呂姓業者共人，桃檢以警方蒐證畫面過於模糊，難以辨認為由偵結不起訴。圖為示意照。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局去年5月在轄區某酒店臨檢，當場查獲包廂內4名小姐袒胸露乳跨坐在男客大腿上，員警蒐證錄影後將呂姓業者等8人依妨害風化罪嫌移送桃檢偵辦；桃檢發現，員警蒐證錄影時包廂未開燈，影像模糊不清、身分與部位難以辨認為由，偵結均不起訴。

檢警調查，中壢警分局去年5月31日10時許在轄區某酒店臨檢，在包廂內見4名穿著火辣小姐，在未上鎖包廂內陪男客喝酒、聊天，有袒胸露乳大跳艷舞，還跨坐男客身上磨蹭等猥褻行為，員警錄影蒐證後將4名小姐、呂姓負責人與少爺等8人送辦。

呂姓業者偵訊時辯稱，不清楚小姐跳舞有沒有脫衣等猥褻行為，小姐都是老闆在管理，他只負責管理少爺；邱姓帶客女子說，當天臨時被拜託來幫忙報價，負責帶小姐進包廂，不清楚小姐服務內容；蔡姓小姐解釋，店家不允許脫衣陪酒，她們只有秀舞沒脫衣，只是肩帶滑下來，有時應客人要求幫忙按摩手臂、肩膀，沒有猥褻舉動。

檢方勘驗警方提供的蒐證畫面，因4名小姐大跳艷舞時包廂內沒開燈，拍到的畫面模糊且無法辨識身份、身體部位，難以確定小姐有無脫衣裸露身體，就算有按摩行為，也是應客人要求，難以認定有猥褻行為。

檢方認定警方蒐證畫面、錄音等難認酒店小姐有公然猥褻、店家媒介色情等行為，偵查終結均不起訴。

【更多新聞】

►怕酒測不過關用「明星花露水」漱口...結果連員警都嚇到！

►借友千萬賓利敞篷車出門…網友直擊「休旅車撞屁股」：夭壽喔

►收購黑心蛋打成蛋液賣全台 元山一家三口被求處重刑