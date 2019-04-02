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虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」

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▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

▲一名媽媽帶女兒進教室向同學討公道。（圖／翻攝爆料公社，下同）

地方中心／綜合報導

一名小學生小莉(化名)因2年前遭到班上女同學小華(化名)當全班的面賞巴掌，期間又多次受到小華霸凌，小莉的媽媽不捨女兒遭到不公對待及家長冷處理，2年間來不斷苦思對策，最後決定走進校們為女兒討公道，小莉的媽媽為了怕被斷章取義，還請班上一名同學全程錄影「討公道」的過程。

影片中小莉的媽媽說「大力打她，用力打下去，她有多大力打你，你就多大力打回去…」小莉因為一開始緊張不敢動手，在媽媽不斷催促下終於揮下第一巴掌，但可能因為情急卻打到一旁的窗簾，小莉媽再次催促「給我用力打」，小莉終於在媽媽的壓力下，用力揮下一巴掌直中小華左臉頰。

影片中還出現疑似老師的聲音不斷勸說先出去了解一下再說，但是小莉媽媽根本不管不顧，直到小莉成功打下第二巴掌才做罷。小莉媽也在4月1日愚人節這天將影片po出來，還寫著「為母則強，反霸凌~我的女兒，因為被選上女主角，而第二女主角 ，心懷忌妒，當著全班的甩一巴掌給我女兒，如果選擇與學校談，只能聽一些道歉的話了事，用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債，比較快，後續會衍生什麼狀況，我都準備好了。」、「欠人的，總是要還的，別人送給姐姐的禮物，媽媽拒收，請姐姐如數奉還。」

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，小莉媽強烈不滿女兒2年來不斷遭到小華的騷擾及欺負，2年前小華在大庭廣眾下打下小莉一巴掌，讓她心疼至今，但是小華的家長卻總是以小華是情緒障礙的小孩為由敷衍她，她認為小孩如果真是特殊生應該去特殊班就讀，不管什麼理由，自己的女兒都沒有道理活該被欺負。

影片一po出，也造成廣大討論，有網友表示「江湖在走、氣勢要有。這是我以後會做的事！我寧可當敏感的媽媽，也不要當無事媽媽。」、「小孩是無辜的，家庭教育出了很大的問題隱藏或檢舉此留言」、「我女兒的話我也會這樣保護我女兒的」，不過也有網友持反對意見，認為「這個打人的小孩沒有矯正過來，以後就是社會垃圾，這小孩的父母到底怎麼教小孩的？」

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝爆料公社）

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

ET快訊
虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」
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關鍵字：打人,霸凌,特殊生,私刑

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