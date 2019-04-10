收購黑心蛋打成蛋液賣全台　元山一家三口被求處重刑

▲桃園市元山蛋品公司涉嫌賣「黑心蛋品」牟取不法利益，桃園地檢署偵查終結將業者蕭姓夫婦與兒子共三人依加重詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴。（圖／食藥署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市元山蛋品公司涉嫌長期收購發霉蛋等黑心蛋品，打成蛋液再轉賣給下游不知情廠商牟取不法利益，桃園地檢署去年8月指揮調查站搜索當場查獲員工將黑心蛋品製作成蛋液準備販賣，桃園地檢署偵查終結，依刑法加重詐欺、違反食品安全衛生管理法，起訴負責人蕭姓夫婦與兒子等三人，三人犯罪所得逾一億元，並查扣三人名下卅四筆財產。

桃檢調查，元山公司屬不合法地下工廠，蕭姓父子向養雞場收購雞蛋，從2013年5月起將外殼破裂次級蛋，以加工敲打後混入一般液蛋後再以正常價格銷售，有員工指稱，公司每天至少收30至100箱次級或黑心蛋，每箱以16瓶一公斤裝，幾乎均用發霉、長蟲等黑心蛋品，檢調清察相關交易明細，自2013年至2018年共5年不法所得逾一億元。

桃園地檢署去年八月指揮桃園市調處搜索，在平鎮廠查獲員工正敲打發霉蛋、長蟲蛋，市府衛生局人員現場採樣，將已販售到下游液蛋送檢，均檢測出有沙門氏桿菌、黴菌。

蕭姓負責人在偵訊時辯稱「因毛利很低，次級蛋品丟棄划不來」，因萇記事件爆發後，次級蛋更便宜，才會想用次級蛋節省成本。蕭的兒子也說，發霉長蟲的蛋會挑掉，問題輕微就會打入液蛋，主要為節約成本。

桃檢指出，蕭姓夫妻與兒子等三人罔顧國人健康、矇騙下游業者與消費者，犯後態度又不佳，依違反食安法、加重詐欺罪嫌起訴蕭，並建請法院從重量刑。

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