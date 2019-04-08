體驗生命教育！大學生躺屍袋「模擬死亡」　網掀正反論戰

▲大學生們躺屍袋體驗死亡。（圖／翻攝自《梨視頻》，下同）

大陸中心／綜合報導

重慶市沙坪壩區的四川外國語大學7日舉行生命教育課程，以「感悟生命，感恩生命」為主题，進行「孕育體驗」、「殘障體驗」、「死亡體驗」，藉此表達對逝去親人的感謝與思念；不過，其中的躺屍袋「模擬死亡」卻掀起大批網友正反論戰。

據了解，這活動是由重慶市殯葬事業管理中心所主辦，吸引了上百位四川外國語大學的在校學生參加。除了佩戴著模擬白內障的眼鏡，夾著盤子裡的米，體驗殘疾生活的不便之外，也藉著躺屍袋的活動，讓學生們模擬死亡的感受，領悟生命的可貴。

▲佩戴眼鏡模擬白內障病患生活的辛苦。

上了一堂生命體驗課程，四川外國語大學的學生紛紛表達自己的感嘆，「我們才20歲左右，還有許多經歷還沒體驗過，應該把握當下，好好過每一天」、「珍惜生命，因為活著比什麼都重要，「假如這一刻就這麼結束的話會有很多遺憾」。

四川外國語大學社會學系主任林移剛表示，在課堂中，學生們所接觸的生命教育內容是零零散散的，而這活動是首次較完整的體驗過程，「我們希望透過活動，讓學生加深對生命的認知，藉此對生命更加重視，同時學會珍惜與感恩。」

▲躺屍袋的「死亡體驗」引起網友正反論戰。

此外，這一項「死亡體驗」活動讓許多網友批評，「大學作業就是太少了」、「這種體驗，沒兩天就忘了」、「死了怎麼感受，什麼都沒了」、「我覺得躺了火化爐裡更能感受一下」、「改變不是瞬間就能實現的」；不過也有人表示贊同，「這種生命教育挺好的，還可以去醫院重症室，或者產房，都會對人有極大的觸動」、「雖然感覺挺奇怪的，不過感觸會很深吧」。

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