回禽獸論　國台辦：民進黨當局干擾兩岸交流，眼裡沒有民生疾苦

▲就「禽獸論」說法，國台辦發言人馬曉光發表回應。（圖／記者曾俊豪攝）



記者曾俊豪、吳易達／北京—台北連線報導

大陸國台辦例行記者會10日舉行，會中，就近日陳明通「禽獸論」說法，發言人馬曉光表示，「台灣縣市長來大陸，就是順應民眾需求，為台灣鄉親的勞動成果尋找出路」，然而「民進黨當局以各種手端干擾限制兩岸交流合作，口出惡言甚至比作『禽獸』，充分說明他們眼裡根本沒有民生疾苦」。

馬曉光表示，多年來，兩岸城市交流日益密切，給台灣同胞帶來了實實在在的利益和更多更好的發展機遇，台灣同胞有追求美好生活的權利，台灣同胞希望加強兩岸交流合作、發展經濟、改善民生，期盼更好的生活、更大的發展。

這次「台灣縣市長來大陸，就是順應民眾的需求，為台灣鄉親的勞動成果尋找出路」，馬曉光指出，「我們秉持『兩岸一家親』的理念，積極推動兩岸城市交流，努力擴大台灣同胞的受益面和獲得感，在兩岸城市交流中，使台灣民眾的勞動成果、智慧和汗水，通過兩岸同胞感情的紐帶轉化為扎扎實實的收穫和更加美好的生活。」

馬曉光表示，「與之形成鮮明對比的是，民進黨當局出於一黨一己之私，以各種手段干擾限制兩岸交流合作，大肆進行政治操作，損害台灣同胞的利益。」

馬曉光指出，「（民進黨當局）對於台灣民眾追求美好生活不僅橫加阻撓，而且口出惡言，甚至比作『禽獸』，充分說明他們眼裡根本沒有民生疾苦，心中完全沒有百姓福祉，暴露了他們踐踏人民利益的一慣立場，最終只會被人民所唾棄。」