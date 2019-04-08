　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目（圖／翻攝自中新社）

▲未來將「萬里茶道」旅遊打造成國際文化和旅遊多邊合作的典範。（圖／翻攝自中新社）

《內蒙古》中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

「2019貝加爾之旅國際旅遊展」近日在俄羅斯伊爾庫茨克州舉行，內蒙古自治區文化和旅遊廳率團參展，並會同俄羅斯和蒙古國的旅遊部門共同舉辦了「萬里茶道」國際旅遊聯盟工作會議。（中新社）

《河南》萬商覓商機！第13屆中國河南國際投洽會開幕

第13屆中國河南國際投資貿易洽談會8日在鄭州開幕，海內外逾萬名客商參會談合作、覓商機。河南省省長陳潤兒表示，2018年河南全省進出口總值5513億元（人民幣，下同），居大陸中部地區首位，已與200多個國家和地區建立經貿關係，吸引了129家世界500強企業在豫投資興業。（中新社）

《河北》河北承德集中開工107個重點項目　總投資544億元

北省承德市各縣市區8日同步舉行全市重點項目集中開工儀式，參加這次集中開工項目共107個，項目總投資544億元，年計劃投資131億元。這次集中開工項目呈現「項目涉及領域較為寬泛」、「項目結構更趨優化」、「大項目支撐作用比較明顯」等3大特點。（中新社）

《上海》為企業提供「四新平台」！第20屆中國環博會將在上海舉行

來自25個國家與地區的2047家環保企業將聚首上海舉行的第20屆中國環博會。本次中國環博會致力為環境污染治理行業企業提供面向中國乃至世界的「四新平台」—新產品的發布平台、新研發的落地平台、新技術的推廣平台、新理念的交流平台，助力大陸生態環境事業的可持續推進。（中新社）

《廣東》廣東東莞供電局為港企高質量發展減負提質

廣東東莞供電局精為簡辦電環節、降低企業電價，助推港資企業高質量發展，受到港資企業的高度稱讚和好評。東莞是國際製造業名城，全市工業企業數量超過15萬家，其中香港企業有7000多家。（中新社）

▲華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目（圖／翻攝自中新社）

▲廣東東莞供電局派專員對企業進行電力保障。（圖／翻攝自中新社）

《山西》紅色旅遊受熱捧！山西清明小長假旅遊吸金超過46億

山西省文旅廳8日發布消息，清明小長假期間，山西旅遊吸金超46億元，紅色旅遊吸引了眾多遊客。假日期間，山西全省共接待旅遊者964.69萬人次，同比增長19.51%；實現旅遊綜合收入46.26億元人民幣，同比增長21.87%。全省35個重點監測的旅遊景區旅遊門票收入4236.76萬元，同比增長22.49%。（中新社）

《湖北》武漢謀劃構建世界級萬億大健康產業集群

由武漢市政府主辦的世界大健康博覽會8日在武漢國際博覽中心舉行。據悉，武漢目前正致力於將大健康產業打造成為新的支柱產業，構建世界級萬億大健康產業集群。（中新社）

▲華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目（圖／翻攝自中新社）

▲武漢風和日麗，民眾紛紛來到戶外，樂享春光。（圖／翻攝自中新社）

《重慶》重慶兩江新區：打造國際多式聯運中心

位於重慶兩江新區的果園港是大陸長江上游最大內河港。兩江新區管理委員會副主任楊立杰8日在當地透露，將推動果園港水運口岸擴大開放盡快獲批，打造國際多式聯運中心。（中新社）

ET快訊
快訊／2煞持球棒狂砸　新北市議員金中玉重傷送醫急救
台大女遭「肢解16塊」！兇嫌與父母不起訴　兄怒喊：不放棄懇求
連千毅「攏呷賽」狂燒！館長曝友慘痛經歷...蹲牢25年「剩爸

關鍵字：華聞快遞,內蒙古,河南,河北,上海,廣東,山西,湖北,重慶,文旅合作,萬里茶道,旅遊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／核電重啟：2019至少10台機組獲批「安全仍是底線」

華聞快遞／陸2018年工業APP優秀名單　天津企業占7家大陸第二

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

酒醉男遇警「戲精秒上身」　裝笨酒測連吹49次才成功

2秒進站濟南地鐵！　首例3D「刷臉」辨識錯誤率僅0.000001

團貸網倒債　千人湧入東莞街頭示威「地鐵關閉、公車改道」

辱罵四川山火殉職消防員　汕頭網友遭跨省拘捕

老戲骨趙立新問「日本為何沒燒故宮？」　網轟：滾回家

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

大陸阿爾金山保護區三大有蹄類動物總數穩定在10萬隻

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

酒醉男遇警「戲精秒上身」　裝笨酒測連吹49次才成功

2秒進站濟南地鐵！　首例3D「刷臉」辨識錯誤率僅0.000001

團貸網倒債　千人湧入東莞街頭示威「地鐵關閉、公車改道」

辱罵四川山火殉職消防員　汕頭網友遭跨省拘捕

老戲骨趙立新問「日本為何沒燒故宮？」　網轟：滾回家

2020大選攪兩岸　蘇起：辣台妹再辣下去「會是麻煩的事」

杭州亞運會舉辦時間公佈　奧運項目新增馬術

板橋熱炒店菜單驚見「香辣韓國瑜」　他點了後悔：好辣好難吃

影／蘋果西打製造商財報難產　金管會要求大飲20天內重新申報

男星拍強暴戲秒變臉「野獸眼神」　阿喜嚇：感受到恐懼

林佳龍曝交部規劃國道基金出資1.6億　補助國5雪隧添購消防車

4/13連續2天粉樂音樂會　鄭宜農、李英宏攜手6組創作歌手演出

2022杭州亞運因巴黎奧運沒棒壘球　中華奧會積極爭取中

解放軍海軍70週年！印度派國產神盾艦「加爾各答號」參加閱艦儀式

首批F-35A進駐！南韓具備「精確斬首」能力　交機儀式超低調高層全閃

快訊／2煞持球棒狂砸　新北市議員金中玉重傷送醫急救

恐怖！護理師訪視病患遭反鎖狂刺16刀　鄰居報警才罷手　

大陸熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

5歲童爬鐵捲門誤觸開關遭捲亡！..

少1分打10下！狠師拿掃帚爆打..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

藍寶堅尼Urus狠狀　騎士插進..

床的世界、和成研發長照產品登陸

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

吃到飽「偷打包」被抓！大媽惱羞..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

清明祭拜！他一點火「燒光山頭墳..

大媽撿鑽石項鍊　要求「分我一半..

爸爸喝醉誤睡15歲女兒　法官卻..

4歲弟噎到！老師0反應…結局慘..

更多熱門

相關新聞

海淀首批「幫扶專櫃」進社區

海淀區三家社區生鮮超市同時開設了「農幫寶」對口幫扶愛心專櫃，產品大都來自於海淀區對口幫扶地區，以農副土特產品為主，由海淀蔬菜聯採平台考察篩選，一站式從產地上架到專櫃，帶動對口幫扶地區增收脫貧。（中新社）

華聞快遞／2019至少10台核電機組獲批

「非邦交國不准去」　陸旅遊資訊傳遭刪

華聞快遞／陸2018APP優秀名單　天津占7家

華聞快遞／連假第2天　陸鐵預計接客1054萬

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」笑起來超甜美

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面