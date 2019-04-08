華聞快遞／中俄蒙加強文旅合作　打造「萬里茶道」旅遊項目

▲未來將「萬里茶道」旅遊打造成國際文化和旅遊多邊合作的典範。（圖／翻攝自中新社）

《內蒙古》中俄蒙加強文旅合作 打造「萬里茶道」旅遊項目

「2019貝加爾之旅國際旅遊展」近日在俄羅斯伊爾庫茨克州舉行，內蒙古自治區文化和旅遊廳率團參展，並會同俄羅斯和蒙古國的旅遊部門共同舉辦了「萬里茶道」國際旅遊聯盟工作會議。（中新社）

《河南》萬商覓商機！第13屆中國河南國際投洽會開幕

第13屆中國河南國際投資貿易洽談會8日在鄭州開幕，海內外逾萬名客商參會談合作、覓商機。河南省省長陳潤兒表示，2018年河南全省進出口總值5513億元（人民幣，下同），居大陸中部地區首位，已與200多個國家和地區建立經貿關係，吸引了129家世界500強企業在豫投資興業。（中新社）

《河北》河北承德集中開工107個重點項目 總投資544億元

北省承德市各縣市區8日同步舉行全市重點項目集中開工儀式，參加這次集中開工項目共107個，項目總投資544億元，年計劃投資131億元。這次集中開工項目呈現「項目涉及領域較為寬泛」、「項目結構更趨優化」、「大項目支撐作用比較明顯」等3大特點。（中新社）

《上海》為企業提供「四新平台」！第20屆中國環博會將在上海舉行

來自25個國家與地區的2047家環保企業將聚首上海舉行的第20屆中國環博會。本次中國環博會致力為環境污染治理行業企業提供面向中國乃至世界的「四新平台」—新產品的發布平台、新研發的落地平台、新技術的推廣平台、新理念的交流平台，助力大陸生態環境事業的可持續推進。（中新社）

《廣東》廣東東莞供電局為港企高質量發展減負提質

廣東東莞供電局精為簡辦電環節、降低企業電價，助推港資企業高質量發展，受到港資企業的高度稱讚和好評。東莞是國際製造業名城，全市工業企業數量超過15萬家，其中香港企業有7000多家。（中新社）

▲廣東東莞供電局派專員對企業進行電力保障。（圖／翻攝自中新社）

《山西》紅色旅遊受熱捧！山西清明小長假旅遊吸金超過46億

山西省文旅廳8日發布消息，清明小長假期間，山西旅遊吸金超46億元，紅色旅遊吸引了眾多遊客。假日期間，山西全省共接待旅遊者964.69萬人次，同比增長19.51%；實現旅遊綜合收入46.26億元人民幣，同比增長21.87%。全省35個重點監測的旅遊景區旅遊門票收入4236.76萬元，同比增長22.49%。（中新社）

《湖北》武漢謀劃構建世界級萬億大健康產業集群

由武漢市政府主辦的世界大健康博覽會8日在武漢國際博覽中心舉行。據悉，武漢目前正致力於將大健康產業打造成為新的支柱產業，構建世界級萬億大健康產業集群。（中新社）

▲武漢風和日麗，民眾紛紛來到戶外，樂享春光。（圖／翻攝自中新社）

《重慶》重慶兩江新區：打造國際多式聯運中心

位於重慶兩江新區的果園港是大陸長江上游最大內河港。兩江新區管理委員會副主任楊立杰8日在當地透露，將推動果園港水運口岸擴大開放盡快獲批，打造國際多式聯運中心。（中新社）