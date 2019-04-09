華聞快遞／智利自貿協定升級！助力浙江義烏小商品「開拓南美市場」

▲浙江義烏中國小商品城半全景。（圖／中新社）

《浙江》智利自貿協定升級！助力浙江義烏小商品「開拓南美市場」

大陸智利自貿協定升級《議定書》自3月1日正式實施1個月以來，義烏海關共簽發升級版智利自貿協定優惠原產地證書569份，貨值達1259萬美元，預計在進口國將減免關稅100.7萬美元。（中新社）

《河南》首屆河南自貿試驗區高質量發展論壇在鄭州舉行

首屆大陸自由貿易試驗區高質量發展論壇8日在鄭州舉行。河南自貿試驗區建設2年來，著力打造一網通辦的政務服務、構建一體聯控的金融服務、健全一律平等的法律服務、優化一單到底的多式聯運服務、創新一單關檢的監管服務等等，吸引了超過5萬家企業前來註冊，註冊資本突破6000億元（人民幣，下同）。（中新社）

《廣東》大牌湧入珠江新城！廣州優質零售物業空置率現13季度新低

世邦魏理仕集團（CBRE）近日發布《2019年第一季度廣州房地產市場回顧與展望》。報告顯示，今年前3月，廣州零售市場在沒有新增優質物業供應的情況下，得益於部分調整項目的新店開出，包括超市和餐飲的開業，空置狀況得到改善，第一季度空置率下降1.5個百分點，至季末的6.5%，是近13個季度以來的低位。預計下半年，廣州將有4個項目入市。（南方都市報）

《北京》北京推動國際貿易單一窗口 首批試點企業退稅4.34億元

北京積極推進跨境貿易便利化和國際貿易“單一窗口”建設。截至2019年3月27日，北京單一窗口出口退稅累計920票、首批試點企業166家，涉及報關單數8632票，累計退稅金額4.34億元。（中新社）

《湖南》湖南5年城鄉環境基礎設施累計完成投資逾1200億元

湖南省推進城鄉環境基礎設施建設現場會8日在長沙召開。據悉，該省5年來城鄉環境基礎設施累計完成投資1205億元，年均增長16%，實施了800多個重點項目，供水、供氣、污水和垃圾處理等行業加快走向市場化、產業化，逐步構建起了較為完整的產業鏈條。（中新社）

《貴州》貴州萬家企業入「雲」 「大數據+」融合實現行業全覆蓋

貴州省大數據與實體經濟深度融合發展成果逐步顯現，實現行業融合全覆蓋，10124戶企業上「雲」。貴州省實體經濟向數字化、網絡化、智能化轉型步伐進一步加快，大數據與實體經濟深度融合成為該省經濟轉型升級、提質增效新動能。（中新社）

▼外籍選手參加西藏林芝環巴松措山地自行車賽。（圖／中新社）

《西藏》2018年西藏服務貿易進出口1.5億美元 跨境旅遊占主力

2018年西藏服務貿易進出口總額1.5億美元，同比增長15.4%，呈現服務貿易進出口平穩較快發展，貿易結構持續優化，區域特色優勢明顯。西藏服務貿易進出口去年總額顯示，出口額1.1億美元，同比增長10%，進口額0.4億美元，同比增長33.3%，服務順差0.7億美元。（中新社）

《陝西》陝西跨境電商保稅備貨 首單業務完成推動「網上絲路」建設

來自美國、澳大利亞等國的奶粉、巧克力、水杯等進口商品8日在西咸新區空港新城跨境電商保稅備貨公共倉經查驗後，順利通關放行，這是陝西跨境電商保稅備貨業務的第一單。（中新社）

▲空港新城完成陝西跨境電商保稅備貨首單業務。（圖／中新社）