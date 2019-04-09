為「習安會」鋪路！　楊潔篪擬5月訪日「進行最後協調」

▲陸日都希望透過「習安會」改善雙邊關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪擬定5月出訪日本，就大陸國家主席習近平6月出訪大阪參加G20峰會（20國集團），以及與日本首相安倍晉三進行會談等重要事項，展開最後的協調工作，搶先為「習安會」鋪路。

根據日本共同社報導，就多名日中關係消息人士透露，日本外相河野太郎最快會在本月的13日在北京與大陸國務委員兼外交部長王毅進行會談，同時協調楊潔篪訪日的確切時間，將有可能延遲到6月。另外，在楊潔篪訪日期間，也將和日本國家安全保障局長谷內正太郎會談。

報導提到，大陸近一次訪日的時間是2010年11月，為時任國家主席胡錦濤出席；此外，習近平也曾在2009年訪日，但當時他還是副主席，而2013年正式成為大陸國家主席。

報導指出，日方目前還在詢問意向，打聽習近平今（2019）年秋天能否能作為國賓再次訪日，楊潔篪及日本國家安全保障局長谷內正太也可能就這一日程彼此交換意見；除此之外，陸日都希望透過「習安會」來改善雙邊關係，不過日方將會提出對大陸海洋活動，以及知識產權侵犯等問題。

據悉，從日本在2012年對釣魚台實施「國有化」開始，陸日雙方因領土問題，關係持續惡化。不過就在去（2018）年，正好適逢《中日和平友好條約》締結40周年，陸日關係也在近年逐漸走出低潮，有升溫的跡象，開始步入「協調合作」時期。