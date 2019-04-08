2年前已註冊！日本新年號「令和」撞大陸酒商商標

▲日本新年號「令和」2年前在大陸就被註冊過。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

日本1日公布新年號「令和（れいわ）」，打破過去採用「中國古籍」的慣例，使用日本文學中最古老的和歌《萬葉集》來命名；不過這稱號近日被發現，早在去年10月就已經在大陸被註冊為「酒類商品」的商標。

根據大陸國家知識產權局商標局官網顯示，「令和」在2017年11月16日已被河北省的劉夕珍成功註冊為白酒、清酒、雞尾酒、葡萄酒等酒類商標，專用權期限為2018年10月21日至2028年10月20日。

▲「令和」在大陸被註冊為酒類商標。（圖／取自中國國家知識產權局商標局官網）

日本共同社報導指出，日本商標管理當局有先見之明，猜測有人可能會以新舊年號作為商品或品牌名稱來進行商標註冊，因此便於1月時修改《商標法》審查標準，禁止使用新舊年號註冊商標。不過到大陸商標局官網查詢「平成」卻發現，目前有76筆關於「平成」的商標已在大陸成功被註冊。

據了解，當時專家對於選取日本古籍當作年號都表示贊同，而且「當時的氛圍是所有人都覺得這名稱很好」。日本共同社報導也指出，雖然這次「令和」被註冊純屬偶然意外，但新年號公佈後，大陸在酒類之外的領域也有可能陸續出現與「令和」有關的商標註冊。