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7歲童趕回家突摔倒...10公分鋼筋「刺穿胸部」懸掛鐵門上　搶救31hrs身亡

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大陸中心／綜合報導

四川省樂山市峨邊縣一名7歲男孩6日在趕回家的途中不慎摔倒，正好撞上家門口的鐵門，10公分的鋼筋直接刺穿胸部，導致他懸掛在半空中。消防人員趕到現場後，用3分鐘的時迅速將鋼筋剪斷，並且送往醫院治療；雖然男童體內剩餘的鋼筋已被取出，但經過31小時的搶救仍不幸身亡。

▲7歲童趕回家突摔倒...10公分鋼筋「刺穿胸部」懸掛鐵門上　搶救31hr身亡（圖／翻攝自樂山消防微博）

▲鋼筋插進男童胸部。（圖／翻攝自樂山消防微博，下同）

綜合陸媒報導，峨邊政府專職消防隊接到通報後，立刻指派7名指戰員於當日14時29分到達現場救援；為了避免在救援中對男孩造成2次傷害，消防員先將插入胸部內的鋼筋固定，並且用液壓鉗剪斷。經過3分鐘左右的時間，成功將小男孩從鐵門上救下，隨後送往醫院急救。

▲7歲童趕回家突摔倒...10公分鋼筋「刺穿胸部」懸掛鐵門上　搶救31hr身亡（圖／翻攝自樂山消防微博）

▲消防人員趕緊將男童送醫。

據了解，男孩的爺爺表示，當天孫子去鄰居家洗完澡後，便從一條捷徑回家，而那條通道的高度比鐵門高，才會導致他摔倒後直接撞上鐵門，再加上旁邊正好有一根傾斜的鋼筋，直接刺穿透他的胸部。樂山消防微博日前發佈了當時的救援影片，只見男童不斷發出淒厲哀號聲，情況慘不忍睹。

事後，這名男孩在樂山市人民醫院進行手術搶救，不過卻一直陷入昏迷狀態；雖然後來已成功將殘餘的鋼筋取出，但男孩依舊沒有逃過死劫，在7日的22時左右不幸離世。

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關鍵字：男童,四川,樂山,鋼筋,胸部,刺穿,鐵門,摔倒

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