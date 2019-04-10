國台辦駁「禽獸說」：民進黨眼裡沒有民生疾苦

▲陸委會正研議「香港澳門關係條例」限縮交流活動，被外界稱為「韓國瑜條款」。（圖／高雄市政府提供）

記者曾俊豪、蔡儀潔／北京、台北聯合報導

對於台灣縣市長到大陸參訪挨轟一事，國台辦發言人馬曉光10日表示，台灣縣市長來大陸，就是順應民眾的需求，為台灣鄉親的勞動成果尋找出路，與之形成鮮明對比的是，民進黨以各種手段干擾限制兩岸交流合作，大肆進行政治操作，充分說明他們眼裡根本沒有民生疾苦。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

國台辦10日上午舉行例行記者會。針對台灣當局限縮縣市長、政務人員赴港澳交流，以及「禽獸說」一事，馬曉光回應稱，多年來，兩岸城市交流日益密切，給台灣同胞帶來了實實在在的利益和更多更好的發展機遇。

馬曉光說，台灣縣市長來大陸，就是順應民眾的需求，為台灣鄉親的勞動成果尋找出路，「我們秉持『兩岸一家親』理念」，積極推動兩岸城市交流，努力擴大台灣同胞的受益面和獲得感；在兩岸城市交流中，使台灣民眾的勞動成果、智慧和汗水，通過兩岸同胞感情的紐帶轉化為扎扎實實的收獲和更加美好的生活。

▼陸委會主委陳明通諷韓國瑜「只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」。（圖／記者魏有德攝）

馬曉光接著表示，與之形成鮮明對比的是，民進黨當局出於一黨一己之私，以各種手段干擾限制兩岸交流合作，大肆進行政治操作，損害台灣同胞的利益。

馬曉光稱，民進黨對於台灣民眾追求美好生活不僅橫加阻撓，而且口出惡言，甚至比作『禽獸』，充分說明他們眼裡根本沒有民生疾苦，心中完全沒有百姓福祉，暴露了他們踐踏人民利益的一貫立場，最終只會被人民所唾棄。」