嚴德發：軍人不宜在臉書發表個人言論　意見表達可有不同方式

▲國防部長嚴德發出席外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

由於近期有諸多現役軍人在臉書發表言論，引起社會議論的狀況。國防部長嚴德發10日在立法院外交及國防委員會中表示，他個人認為不宜，因為行政中立、軍隊國家化，必須在人民心中有良好觀感跟印象。

對於近期許多現役軍人會在臉書上，或是不同管道發表言論或政治立場，明顯違反行政中立原則。對此，嚴德發稍早表示，他個人認為不宜，因為行政中立、軍隊國家化，軍人必須在人民心中有良好觀感跟印象，個人意見可以不同的方式表達。

另外，有關高雄中學一名胡姓教官，日前赴中國大陸交流引起各界討論。嚴德發則表示，國防部是依法行政的單位，公務人員出國審查是依兩岸關係條例律定，由各部會審查、核准，而國防部本身為管理現役人員，教官的部分由教育部管理、審查。

至於中共殲11戰機日前穿越台灣海峽中線，我軍已經啟動接戰程序，各界擔心是否會引起兩岸對立提升。對此，國防部長嚴德發10日出席立法院外交及國防委員會時表示，國軍職責是守護家園，對突發狀況細則都有做調整跟律定。

他強調，尤其區域和平、台海和平是自由民主的必要，因此基於職責，國軍針對突發狀況的細則都做了調整跟律定，包括維護空防及海峽安全等項目。